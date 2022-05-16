Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с Шойгу

Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с Шойгу

Министры обороны США и Украины обсудили нужды украинской армии и договорились поддерживать тесные контакты.

В воскресенье, 15 мая, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал своего украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшемся 13 мая.

Об этом говорится на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Во время этого разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.

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Кроме того, глава Пентагона предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.

"Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и безопасности Украины и усилий по оказанию помощи для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии", — говорится в сообщении.

Министры договорились поддерживать тесные контакты.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии рассказал, что такие встречи будут проходить ежемесячно.

Тайный визит: Энтони Блинкен и Ллойд Остин были в Киеве и встречались с Владимиром Зеленским

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