Глава Пентагона рассказал Резникову подробности своего разговора с Шойгу

Министры обороны США и Украины обсудили нужды украинской армии и договорились поддерживать тесные контакты.
В воскресенье, 15 мая, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Глава Пентагона проинформировал своего украинского коллегу, в частности, о подробностях своего недавнего разговора с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшемся 13 мая.
Об этом говорится на официальном сайте американского оборонного ведомства.
Во время этого разговора Остин и Резников обсудили ситуацию в местах боевых действий и военные нужды Украины.
Кроме того, глава Пентагона предоставил информацию о своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта в Украине и подчеркнул важность поддержки каналов связи.
"Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и безопасности Украины и усилий по оказанию помощи для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии", — говорится в сообщении.
Министры договорились поддерживать тесные контакты.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин после встречи на авиабазе Рамштайн в Германии рассказал, что такие встречи будут проходить ежемесячно.
Читайте также: