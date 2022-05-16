Украина контролирует 10% Луганской области – председатель ОВА

Сейчас россияне двигаются со стороны Попасной и собрали огромное количество сил у Северодонецка.

По состоянию на 15 мая под контролем Украины осталось 10% Луганской области. В то время как на начало российского вторжения эта цифра составляла около 30%.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, Украина контролирует окрестности Рубежного, Северодонецк (+села и городки общин), Лисичанск, Горская громада и территория вдоль трассы Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью.

"Где-то так и есть (о контроле 10% территории Луганщины. — Ред.). С 2014 года было оккупировано 30%. С начала полномасштабного наступления украинские военные еще больше отступили", — отметил Гайдай.

Он сообщил, что россияне обстреляли один из корпусов Северодонецкой больницы. В результате обстрела произошел пожар. Около десятка снарядов было специально выпущено именно по зданию медучреждения. К этому случаю медучреждение имело 300 коек для лечения пациентов, теперь осталось только 100. Сейчас в Северодонецке не могут делать тяжелые операции, но могут стабилизировать состояние раненых для дальнейшего отправления в направлении Днепра.

По информации главы ОВА, оккупанты обстреливают территорию всей Луганщины. Сейчас россияне двигаются со стороны Попасной и собрали огромное количество сил у Северодонецка.

Гайдай назвал самые опасные направления в Луганской области:

Северодонецкий,

прорыв со стороны Попасной,

прорыв со стороны Белогоровки.

Эти прорывы здесь могут позволить оккупантам взять область в кольцо, пояснил он.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Луганскую область российские кафиры стянули более 2,5 тысяч техники.

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