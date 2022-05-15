Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 3 гражданских

Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 3 гражданских

На территории Донецкой области 15 мая погибли 3 человека, еще 12 были ранены.

В течение этих суток, 15 мая, российские оккупанты убили еще 3 мирных жителей Донбасса.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, в Дробышеве погибли два человека, еще один мирный житель – в Торецке. Еще 12 человек получили ранения.

Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских погибших ранее: двое – в Северске и один – в Вольном Поле.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 366 гражданских и 1072 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты не прекращают наступления на востоке и собирают 2500 резервистов на границе.

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