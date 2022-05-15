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В Донецке родные мобилизованных устраивают "глобальный бунт"

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В Донецке родные мобилизованных устраивают "глобальный бунт"

Фото: Associated Press

Жители ОРДО возмущены, что россияне бросают их родных как "пушечное мясо"

В оккупированном Донецке бунтуют родные мобилизованных жителей ОРДО.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупационная "власть" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными. Чтобы попасть на эти встречи, нужно пройти "мегабюрократическую процедуру".

"Новости гротеска. В Донецке – глобальный бунт родных против мобилизации. Столь мощное недовольство, что с завтрашнего дня "ДНР" устанавливает отдельные дни для встречи родных с мобилизованными и еще с мегабюрократической процедурой. Если Россия – тюрьма народов, то ее банановые сателлиты – камера одиночка", – отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО: мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин собирают данные.

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