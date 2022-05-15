У Донецьку рідні мобілізованих влаштовують "глобальний бунт"

Жителі ОРДО обурені, що росіяни кидають їх рідних як "гарматне м'ясо"

В окупованому Донецьку бунтують рідні мобілізованих жителів ОРДО.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційна "влада" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими. Щоб потрапити на ці зустрічі, потрібно пройти "мегабюрократичну процедуру.

"Новини гротеску. В Донецьку – глобальний бунт рідних проти мобілізації. Настількі потужние незадоволення, що з завтрашнього дня "ДНР" встановлює окремі дні для зустрічі рідних з мобілізованими та ще з мегабюрократичною процедурою. Якщо Росія – тюрма народів, то її бананові сателіти – камера одиночка", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що Росія проводить приховану мобілізацію в ОРДЛО: чоловіків відправляють на передову, стосовно жінок - збирають дані.

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