Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 3 цивільних

Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 3 цивільних

На території Донецької області 15 травня загинули 3 людини, ще 12 було поранено.

Протягом цієї доби, 15 травня, російські окупанти вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у Дробишевому загинуло дві людини, ще один мирний мешканець – у Торецьку. Ще 12 людей зазнали поранень.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: двоє – у Сіверську та один – у Вільному Полі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 366 цивільних і 1072 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти не припиняють наступу на сході та збирають 2500 резервістів на кордоні.

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