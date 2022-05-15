Эвакуация под обстрелами: из Северодонецка удалось вывезти 10 человек

В Северодонецке сегодня неспокойно, однако из города удалось эвакуировать 10 человек.
Сегодня, 15 мая, из Северодонецка Луганской области удалось эвакуировать 10 человек, из них четыре ребенка и двое маломобильных. Однако во время эвакуации патрульный автомобиль попал под обстрелы оккупантов, обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Орки пугают население и разрушают дома. Желающих уехать больше. Патрульные полицейские смогли унести 10 человек, автомобиль попал под обстрел. К счастью, без пострадавших быстро проскочили. Северодончане уже в безопасности", — отметил он.
Напомним, Сергей Гайдай показал видео обстрелянной оккупантами больницы в Северодонецке.
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