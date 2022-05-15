Евакуація під обстрілами: із Сєвєродонецька вдалося вивезти 10 людей

У Сєвєродонецьку сьогодні неспокійно, однак з міста вдалося евакуювати 10 людей.

Сьогодні, 15 травня із Сєвєродонецька Луганської області вдалося евакуювати 10 людей, з них чотири дитини та двоє маломобільних. Проте під час евакуації патрульний автомобіль потрапив під обстріли окупантів, обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки лякають населення та руйнують будинки. Охочих виїхати більшає. Патрульні поліцейські змогли забрати 10 людей, автомобіль потрапив під обстріл. На щастя, без постраждалих, швидко проскочили. Сєвєродончани вже в безпеці", - зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Гайдай показав відео обстріляної окупантами лікарні у Сєвєродонецьку.

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