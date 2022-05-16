Україна контролює 10% Луганської області - голова ОВА

Зараз росіяни рухаються зі сторони Попасної і зібрали велику кількість сил біля Сєвєродонецька.

Станом на 15 травня під контролем України залишилося 10% Луганської області. Тоді як початок російського вторгнення ця цифра становила близько 30%.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Україна контролює околиці Рубіжного, Сєвєродонецьк (+села та містечка громад), Лисичанськ, Гірська громада та територія вздовж траси Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною.

"Десь так і є (про контроль 10% території Луганщини. — Ред.).Від 2014 року було окуповано 30%. Від початку повномасштабного наступу українські військові ще більше відступили", — зазначив Гайдай.

Він повідомив, що росіяни обстріляли один з корпусів Сєвєродонецької лікарні. Унаслідок обстрілу сталася пожежа. Близько десятка снарядів було умисно випущено саме по будівлі медзакладу. До цього випадку медзаклад мав 300 ліжок для лікування пацієнтів, тепер залишилося лише 100. Зараз у Сєвєродонецьку не можуть робити важкі операції, але можуть стабілізувати стан поранених для подальшого відправлення у напрямку Дніпра.

За інформацією голови ОВА, окупанти обстрілюють територію всієї Луганщини. Зараз росіяни рухаються зі сторони Попасної і зібрали велику кількість сил біля Сєвєродонецька.

Гайдай назвав найнебезпечніші напрямки на Луганщині:

Сєвєродонецький,

прорив з боку Попасної,

прорив з боку Білогорівки.

Ці прориви тут можуть дозволити окупантам взяти область в кільце, пояснив він.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що до Луганської області російські окупанти стягнули понад 2,5 тисячі техніки.

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