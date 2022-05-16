Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони: що відомо про генерала Танцюру

Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони: що відомо про генерала Танцюру

Посаду командувача Сил територіальної оборони ЗСУ займатиме генерал-майор Ігор Танцюра, який до 2019 року був начальником штабу ООС.

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Відповідний указ від 15 травня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України", – йдеться в указі.

Генерал-майор Ігор Танцюра змінив на цій посаді генерала Юрія Галушкіна.

З відкритих джерел відомо, що до генеральського звання теперішній очільник Сил тероборони дослужився у 2013 році.

Раніше Ігор Танцюра займав посади начальника 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ та начальника штабу і першого заступника командувача Операції об'єднаних сил. Згодом Володимир Зеленський призначив його заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Удостоєний ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, добровольці територіальної оборони захищають Україну нарівні з мобілізованими військовослужбовцями. Тому Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого вони можуть визнаватися учасниками бойових дій.

Українські спортсмени, які долучилися до тероборони

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