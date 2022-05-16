Астрологічний прогноз на 16 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна відволіктися від насущних проблем і отримати задоволення від простих і невигадливих радощів, про які ми часто забуваємо – свіжого повітря, співу птахів, цвітіння плодових дерев. Можна також підбивати підсумки професійної діяльності – сьогодні стане зрозуміло, чи не були марними докладені зусилля.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних процесів.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір: золотий, жовтий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які будуть перебігати в гострій формі і виявляться серйозними наслідками, тому з їх лікуванням краще не зволікати.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими і збуваються на третій день.

Афоризм дня: «Ми пізнаємо людину не за тим, що вона знає, а за тим, чому вона радіє» (Рабіндранат Тагор).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Доркан – покровитель жінок, які чекають на дитину.

Магія і містика дня: можна створювати захисні обереги для тих, хто щодня наражається на небезпеку.

Табу дня: не можна займатися самокритикою – це негативно позначиться на самооцінці.

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