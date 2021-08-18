Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: любое действие со временем вернется бумерангом, поэтому необходимо быть осторожными с негативными поступками. Самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения, поэтому стоит заняться наиболее сложными и трудоемкими делами.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.
Число дня: 2
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: огненный опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.
Болезни дня: желательно посетить офтальмолога: проблемы со зрением пока малозаметны, но необходимо обратить на них внимание сейчас, чтобы вовремя принять необходимые меры.
Слова дня: концентрация на поставленной цели.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: не стоит выяснять отношения с любимым человеком – разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.
Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление от болезни.
Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.
Какие люди рождаются в этот день: энергия, которую получают родившиеся в этот день люди, нуждается в том, что ее правильно направляли: годятся только мирные цели, в противном случае она принесет неприятности своему обладателю.
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