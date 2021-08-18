Астрологический прогноз на 18 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: любое действие со временем вернется бумерангом, поэтому необходимо быть осторожными с негативными поступками. Самые сложные задачи будут решаться легко и без напряжения, поэтому стоит заняться наиболее сложными и трудоемкими делами.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий, от пассивного времяпрепровождения лучше отказаться.

Число дня: 2

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: огненный опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: весь организм в целом.

Болезни дня: желательно посетить офтальмолога: проблемы со зрением пока малозаметны, но необходимо обратить на них внимание сейчас, чтобы вовремя принять необходимые меры.

Слова дня: концентрация на поставленной цели.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: не стоит выяснять отношения с любимым человеком – разговор на повышенных тонах может привести к серьезной ссоре.

Мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, направленным на исцеление от болезни.

Табу дня: необходимо остерегаться колющих и режущих предметов.

Какие люди рождаются в этот день: энергия, которую получают родившиеся в этот день люди, нуждается в том, что ее правильно направляли: годятся только мирные цели, в противном случае она принесет неприятности своему обладателю.

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