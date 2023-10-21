Астрологический прогноз на 21 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для отдыха вообще и встреч с друзьями, путешествий и прогулок на свежем воздухе в частности.

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, бордовый.

Счастливые камни дня: красный гранит, хризолит.

За какую часть тела отвечает: ЖКТ.

Болезни дня: велика вероятность вирусных заболеваний, поэтому важно отказаться от посещения мест большого скопления людей – это позволит избежать заражения.

Питание дня: пост и голодание помогут очистить организм от шлаков и токсинов, а лечебная диета облегчит состояние тех, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она будет способствовать улучшению здоровья.

Дачные работы дня: работа на земле пользы не принесет, поэтому лучше от нее отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры от неправедного суда

Сны дня: сны нынешней ночи могут "вытащить" из глубин подсознания подсказку относительно того, как поступить в сложившейся житейской ситуации.

Табу дня: необходимо прислушиваться в интуиции и не делать того, от чего она предостерегает.

Цитата дня: "Чем больше привычек, тем меньше свободы" (Иммануил Кант).

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