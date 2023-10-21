Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для відпочинку взагалі та зустрічей з друзями, подорожей та прогулянок на свіжому повітрі зокрема.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний, червоний, бордовий.

Щасливі камені дня: граніт червоний, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: ШКТ.

Хвороби дня: велика ймовірність вірусних захворювань, тому важливо відмовитись від відвідування місць великого скупчення людей – це дозволить уникнути зараження.

Харчування дня: піст і голодування допоможуть очистити організм від шлаків і токсинів, а лікувальна дієта полегшить стан тих, хто страждає на захворювання шлунково-кишкового тракту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки – вона сприятиме покращенню здоров'я.

Дачні роботи дня: робота на землі не принесе користі, тому краще від неї відмовитися.

Магія та містика дня: можна читати змови від неправедного суду

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть «витягнути» з глибин підсвідомості підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: необхідно прислухатися до інтуїції і не робити того, від чого вона застерігає.

Цитата дня: «Що більше звичок, то менше свободи»(Імануїл Кант).

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