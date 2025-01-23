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Астрологический прогноз на 23 января

Астрологический прогноз на 23 января

Цербер - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, нужно заканчивать те, к работе над которыми приступили ранее. 

Символ дня: Цербер. 

Стихия дня: Земля

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: питаться нужно умеренно, отказавшись от алкоголя, кофе и сигарет. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно не только составлять персональные гороскопы, но и переписывать астральную программу. 

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, не стоит им верить. 

Табу дня: нельзя в конфронтацию, даже если бороться представить за правое дело – лучше решить его миром. 

Цитата дня: «Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты можешь стать великим» (Марк Твен). 

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