Астрологический прогноз на 23 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, нужно заканчивать те, к работе над которыми приступили ранее.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: питаться нужно умеренно, отказавшись от алкоголя, кофе и сигарет.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно не только составлять персональные гороскопы, но и переписывать астральную программу.

Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, не стоит им верить.

Табу дня: нельзя в конфронтацию, даже если бороться представить за правое дело – лучше решить его миром.

Цитата дня: «Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты можешь стать великим» (Марк Твен).

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