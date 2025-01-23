Астрологический прогноз на 23 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: начинать новые дела не следует, нужно заканчивать те, к работе над которыми приступили ранее.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: раухтопаз, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питаться нужно умеренно, отказавшись от алкоголя, кофе и сигарет.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно не только составлять персональные гороскопы, но и переписывать астральную программу.
Сны дня: сны нынешней ночи обманчивы, не стоит им верить.
Табу дня: нельзя в конфронтацию, даже если бороться представить за правое дело – лучше решить его миром.
Цитата дня: «Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими устремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как великие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты можешь стать великим» (Марк Твен).
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