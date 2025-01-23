Три знака Зодиака, которые сегодня могут столкнуться с предательством

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого мы можем узнать о самых разных – и не всегда приятных – событиях, так или иначе связанных с нами. Особенно обидно бывает узнать, что близкий человек совершил в отношении нас некрасивый поступок – например, изменил нам.

Сегодня, 23 января, открытия, относительно недостойных поступков близких людей, могут сделать представители всех знаков Зодиака, но три из них столкнутся с их предательством.

Овен

Овны – один из самых ревнивых знаков Зодиака, которые устраивают любимому человеку истерики, как принято говорить, на ровном месте. Но сегодня, похоже, повод для такого поведения у них будет – факт измены сомнений не вызовет, а вот как к нему относиться, решать только им самим.

Рак

Раки, для которых нет ничего важнее семьи, очень внимательно относятся к поведению родных людей, подмечая мельчайшие детали изменений в их поведении. Зачастую они в таком случае делают из мухи слона, преувеличивая их проступки, но сегодня подозрения будут иметь смысл.

Скорпион

Скорпионы, хоть они и пользуются репутацией сложных людей, любят и, что немаловажно, умеют дружить. Правда, к тем, кого они допускают в свой ближний круг, у них очень высокие требования, и того, что, на их взгляд, является предательством – вот как сегодня – не прощают.

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