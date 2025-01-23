Может ли использование бальзама для губ сделать ваши губы более сухими

Если вы постоянно наносите бальзам для губ, но все равно чувствуете сухость и шелушение, возможно, вы попали в замкнутый круг потрескавшихся губ. Может ли бальзам для губ, который обещает увлажнение, действительно ухудшает состояние вашей кожи, попробуем разобраться.

Издание RealSimple рассказало, может ли многократное использование бальзама для губ повлечь за собой сухость губ.

Почему губы становятся сухими

Кожа губ отличается от кожи на остальном теле своей особой тонкостью и уязвимостью. На губах отсутствуют волосяные фолликулы, сальные железы и роговой слой – элементы, которые помогают коже оставаться увлажненной. Поэтому губы более чувствительны к воздействию окружающей среды, такой как холодный воздух, ультрафиолетовые лучи или загрязнения.

Кроме того, привычка облизывать губы только усугубляет ситуацию. В слюне содержатся пищеварительные ферменты, которые раздражают и высушивают кожу и усиливают потрескивание. Некоторые люди также склонны грызть губы во время стресса, что создает идеальное состояние для постоянной сухости.

Как бальзамы для губ могут усугубить ситуацию

Не все бальзамы для губ одинаково полезны. Некоторые из них могут даже способствовать сухости из-за состава их ингредиентов:

Отсутствие окклюзионных веществ. Некоторые бальзамы для губ содержат только увлажнители, такие как гиалуроновая кислота или глицерин, которые притягивают влагу из воздуха. Но без окклюзионных веществ, таких как вазелин, пчелиный воск или масло ши, эта влага быстро испаряется, оставляя губы еще более сухими. Наличие аллергенов. Некоторые бальзамы для губ могут содержать ингредиенты, вызывающие раздражение, например ланолин, парабены, фенол или салициловую кислоту. Они могут вызвать аллергическую реакцию или сделать кожу еще более чувствительной. Активные ингредиенты. Лечебные бальзамы, содержащие активные вещества, иногда могут сделать губы более чувствительными к внешним факторам, создают зависимость от продукта.

Как избежать сухости губ

Для того чтобы бальзам для губ был действительно полезным, следует выбирать продукты с правильными ингредиентами и соблюдать определенные рекомендации:

Выберите правильный состав . Выбирайте бальзамы, содержащие как увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин), так и окклюзионные вещества (вазелин, масло ши, кокосовое масло). Это обеспечит создание физического барьера для сохранения влаги.

. Выбирайте бальзамы, содержащие как увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин), так и окклюзионные вещества (вазелин, масло ши, кокосовое масло). Это обеспечит создание физического барьера для сохранения влаги. Избегайте аллергенов. Если у вас чувствительная кожа, избегайте продуктов с парабенами, фенолом, ароматизаторами и ланолином.

Если у вас чувствительная кожа, избегайте продуктов с парабенами, фенолом, ароматизаторами и ланолином. Наносите SPF. Губы чувствительны к солнечному излучению, поэтому используйте бальзамы из SPF 30, чтобы предотвратить повреждение кожи.

Ежедневное использование

Чрезмерное применение, особенно если вы замечаете покалывание или чувствуете потребность наносить бальзам слишком часто может быть сигналом, что продукт вам не подходит.

Советы:

Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Пища, богатая витаминами и полезными жирами, способствует здоровью кожи, включая губы.

Скрабы для губ могут повредить нежную кожу.

Используйте увлажнитель воздуха. Это поможет поддерживать увлажненность кожи, особенно в отопительный сезон.

Не облизывайте губы. Это только усугубляет ситуацию.

Когда следует обратиться к дерматологу

Если ваши губы остаются сухими, несмотря на изменение бальзама и соблюдение рекомендаций, обратитесь к дерматологу. Специалист сможет определить, есть ли у вас аллергия или другие факторы, вызывающие сухость.

Помните, что уход за губами – это не только об эстетике, но и о здоровье. Внимательно выбирайте бальзамы и избегайте вредных привычек, чтобы ваши губы всегда оставались мягкими и увлажненными.

Мы также писали о том, как приготовить натуральный бальзам для губ от герпеса.

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