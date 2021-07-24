Астрологический прогноз на 24 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: негативный в энергетическом отношении день, когда силы зла властвуют беспредельно. Важно сопротивляться разного рода соблазнам – о сделанной им уступке впоследствии придется пожалеть. Важные дела необходимо отложить – из-за множества препятствий они не сдвинутся с места. Нельзя также проводить финансовые операции и назначать деловые переговоры.

Символ дня: змея.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: алый.

Камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: возможно обострение хронических заболеваний, особенно это коснется поджелудочной железы – при первых же признаках недомогания необходимо следовать рекомендациям лечащего врача.

Слова дня: успех, победа.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: возможен серьезный конфликт с близким человеком, избежать которого можно, сведя общения к минимуму.

Мистика дня: нужно перечитать любимую эзотерическую литературу – в ней откроются новые знания.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры, ссориться и есть яблоки.

Какие люди рождаются в этот день: рожденных в этот день отличает повышенная эмоциональность, что делает их характер сложным и неуживчивым, поэтому они чаще всего являются одиночками – в коллективе им работать трудно. Чаще всего они выбирают стезю фрилансеров, работающих в самых разных профессиональных сферах.

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