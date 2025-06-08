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- Астрология
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Астрологический прогноз на 8 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее – даже бытовые или хозяйственные – дела – необходимо обязательно довести их до финального конца.
Символ дня: Диск.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: васильковый – символизирует мудрость, верность и доверие.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому запускать их нельзя.
Питание дня: желудку необходима нагрузка, поэтому от голодания нужно отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: собранный урожай хранить нельзя – испортится, нужно сразу же употребить его в пищу.
Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.
Сны дня: сведения, содержащиеся в снах нынешней ночи, имеют большое значение, но их очень важно грамотно расшифровать.
Табу дня:от любых поездок нужно отказаться.
Цитата дня: «Сознание своего несовершенства приближает к совершенству» (Иоганн Вольфганг Гете).
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