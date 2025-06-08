Астрологический прогноз на 8 июня

Рубин / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нельзя бросать начатые ранее – даже бытовые или хозяйственные – дела – необходимо обязательно довести их до финального конца.

Символ дня: Диск.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: васильковый – символизирует мудрость, верность и доверие.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому запускать их нельзя.

Питание дня: желудку необходима нагрузка, поэтому от голодания нужно отказаться.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: собранный урожай хранить нельзя – испортится, нужно сразу же употребить его в пищу.

Магия и мистика дня: благоприятное время для проработки кармы.

Сны дня: сведения, содержащиеся в снах нынешней ночи, имеют большое значение, но их очень важно грамотно расшифровать.

Табу дня:от любых поездок нужно отказаться.

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Цитата дня: «Сознание своего несовершенства приближает к совершенству» (Иоганн Вольфганг Гете).

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