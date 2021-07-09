Астрологический прогноз на 9 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: самый опасный лунный день, когда человек ощущает ослабление энергетики и, как следствие, невозможность работать – во всяком случае, от серьезных дел лучше отказаться. А вот для очищения организма – как снаружи, так и изнутри – время благоприятное, поэтому можно посещать баню и сауну, а также переходить на новый режим питания и детокс-меню.

Символ дня: спрут.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: алый.

Камни дня: черный жемчуг, перламутр и змеевик.

За какую часть тела отвечает: психика.

Слова дня: опасность, осторожность.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Мистика дня: от гаданий лучше отказаться – прогнозы, вопреки ожиданиям, окажутся неблагоприятными.

Табу дня: необходимо следовать предостережению Булгакова, который писал: "Никогда не разговаривайте с неизвестными!"

Какие люди рождаются в этот день: на свет в это время появляются люди, склонные к эмоциональным реакциям, которые им необходимо сдерживать в течение всей жизни. Темные качества их характера (взбалмошность, психологическая неустойчивость, стервозность и нервозность) уравновешиваются положительными (отзывчивость, умение сочувствовать и помогать), но первые зачастую превалируют над вторыми. Как правило, с одной стороны, они могут ярко проявлять себя в творчестве, а с другой – среди них много авантюристов и мошенников.

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