Народные приметы, обряды и обычаи 9 июля

Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет дождь
9 июля верующие и церковь почтили память преподобного Давида Солунского, святого Дионисия, архиепископа Суздальского, преподобного Иоанна, епископа Готфского, Германской и Лиддскои (Римской) икон Божией Матери, Тихвинской иконы Божией Матери.
9 июля: церковный праздник
Давид Солунский — греческий святой, почитаемый в лике преподобных. Давид принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Во второй половине V века он пришел в город Салоники, где поселился в шалаше под миндальным деревом. Давид провел в своем шалаше около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. Он безболезненно мог брать в руки уголь. Почитался местными жителями как чудотворец. Умер около 540 г.
9 июля: народные традиции
В народе день назвали земляничника — до сих пор успевала земляника, и люди отправлялись в лес ее собирать. Другие названия праздника: "День Давида", "Медосбор", "Ягодница".
9 июля: что стоит сделать
В это время люди собирали не только ягоды земляники, но и ее листья, которые использовали в медицине.
9 июля: что не стоит сделать
- топтать землянику;
- оскорблять домашних животных;
- неосторожно обращаться с огнем;
- думать негативно.
9 июля: украинские народные приметы
- Если желтая акация сильно пахнет и у нее вьются мелкие букашки — к дождю.
- Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл морду похолодает, а когда умывается, долго лижущим лапку — на сухую погоду.
- Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет дождь
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