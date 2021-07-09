Народные приметы, обряды и обычаи 9 июля

Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет дождь

9 июля верующие и церковь почтили память преподобного Давида Солунского, святого Дионисия, архиепископа Суздальского, преподобного Иоанна, епископа Готфского, Германской и Лиддскои (Римской) икон Божией Матери, Тихвинской иконы Божией Матери.

9 июля: церковный праздник

Давид Солунский — греческий святой, почитаемый в лике преподобных. Давид принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Во второй половине V века он пришел в город Салоники, где поселился в шалаше под миндальным деревом. Давид провел в своем шалаше около 70 лет, предаваясь аскетическим упражнениям. Он безболезненно мог брать в руки уголь. Почитался местными жителями как чудотворец. Умер около 540 г.

9 июля: народные традиции

В народе день назвали земляничника — до сих пор успевала земляника, и люди отправлялись в лес ее собирать. Другие названия праздника: "День Давида", "Медосбор", "Ягодница".

9 июля: что стоит сделать

В это время люди собирали не только ягоды земляники, но и ее листья, которые использовали в медицине.

9 июля: что не стоит сделать

топтать землянику;

оскорблять домашних животных;

неосторожно обращаться с огнем;

думать негативно.

9 июля: украинские народные приметы

Если желтая акация сильно пахнет и у нее вьются мелкие букашки — к дождю.

Если кот свернулся в клубочек и лапками скрыл морду похолодает, а когда умывается, долго лижущим лапку — на сухую погоду.

Коровы ложатся спать на дворе — будет хорошая погода, под навесом — будет дождь

Читайте также:

Новости Украины: синоптики обещают до середины июля сухую и жаркую погоду

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку