Астрологический прогноз на 9 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел и принятия серьезных решений – первые окажутся на редкость успешными, а вторые – безошибочными. Также можно совершать сделки и подписывать договоры, которые в самом скором времени принесут солидные дивиденды.

Символ дня: колесница.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый, марсала.

Счастливые камни дня: циркон, "золотой песок".

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, протекают в легкой форме, но могут и затянуться, а заодно и "обрасти" осложнениями, если вовремя не обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень – жирной и жареной пищи, алкоголя, лекарств.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно собирать ранние корнеплоды и заготавливать лекарственные растения.

Магия и мистика дня: время благоприятно для домашней магии – особенно это касается ритуалов, которые помогают закрыть дорогу в дом недоброжелательно настроенным людям.

Сны дня: сны нынешних ночей неинформативны и не несут никакой смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: опасны любые травмы, связанные с кровью, если же раны или пореза не удалось избежать, необходимо тщательно их продезинфицировать.

Цитата дня: "Творчество – особый вид деятельности, оно в самом деле приносит удовлетворение" (Сомерсет Моэм).

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