Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от физической активности

Гороскоп на 1 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Такая «работа над ошибками» поможет не только сориентироваться в сложившейся жизненной ситуации, но и — с учетом ее результатов — составить планы на будущее.

В это время также нежелательно принимать важные решения и совершать смелы и энергичные поступки — лучше при малейшей возможности остаться наедине с собой, в тишине и покое.

Овен

Удачными окажутся любые дела, но все-таки от реализации новых проектов лучше отказаться, сосредоточившись при этом на старых «хвостах», которые вы по какой-то причине до сих пор не довели до ума.

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Телец

Грубить окружающим нежелательно всегда, но сегодня — особенно: нарываясь таким образом на неприятности: вы, несмотря на уверенность в себе и своих силах, рискуете получить серьёеный отпор.

Близнецы

Лучшая обстановка для представителей вашего знака в этот день — одиночество, тишина и покой: наедине с собой вы сможете сосредоточиться и выбрать правильную линию поведения на ближайшее будущее.

Рак

Возможно предложение, от которого, как принято говорить в таких случаях, нельзя отказаться: новая перспективная должность с соответствующей заработной платой — это именно то, о чем вы давно мечтали.

Лев

Нынешний день — как и положено выходному– отдыху: в последнее время вы много, целеустремленно и даже напряженно работали, так что немного полноценного релакса представителям вашего знака не помешает.

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Дева

Получить ответ на важный вопрос можно будет, задав его собственному подсознанию, — главное, дать ему время для того, чтобы все тщательно рассортировал, проанализировать и выдать правильный вариант решения.

Весы

Будьте внимательны к любым фактам, о которых узнаете в этот день, даже если на первый взгляд они покажутся вам незначительными: в жизни, как известно, мелочей не бывает — любой из них может вам пригодиться.

Скорпион

Звезды обещают вам успех в работе, даже если речь будет идти о бытовых хлопотах поэтому можете смело браться за любой — даже самый сложный — хозяйственный проект, его удастся грамотно начать и вовремя завершить.

Стрелец

Несмотря на желание помочь окружающим, постарайтесь никому не отдавать и, уж тем более, не выбрасывать личные вещи, которые вы недавно надевали — это может стать для представителей вашего знака плохой приметой.

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Козерог

Подумайте о том, как с наилучшей стороны проявить себя так на работе, вы привлечете внимание непосредственного начальства, которое, в свою очередь, оценит вас по достоинству и, возможно, повысит вас в должности.

Водолей

Внимательно слушайте все, что будут говорить окружающие вас люди: неожиданно для себя вы можете узнать нечто, что поможет вам сориентироваться в важной жизненной ситуации.

Рыбы

Появление человека из прошлого будет послано вам не только для того, чтобы хорошо провести время за общими воспоминаниями — у этой встречи есть и другая — более важная — цель, которая станет понятна вам позже.