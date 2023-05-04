Какому знаку Зодиака повезет 5 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 мая?

Нынешний день – один из самых спокойных и гармоничных во всем лунном месяце, поэтому он располагает к отдыху и релаксу. Лучшее занятие этих суток – любимое дело, которому можно посвятить день, несмотря на его будний статус: им может быть чтение, просмотр фильмов и сериалов – как любимых, так и новых, посещение театров – особенно музыкальных – и художественных выставок. Если же нет возможности совсем не работать, нужно выбрать необременительные – и не самые сложные – дела, которые позволят плавно перейти от трудовой недели к выходным.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы сегодня почувствуют невероятный прилив энергии, которая позволит им – и в этом их основное отличие от других знаков зодиакального круга – совершить то, что еще вчера казалось абсолютно нереальным. Главное условие, которые необходимо соблюсти, чтобы добиться успеха, – это замахиваться только на серьезные – можно даже сказать, глобальные – проекты, пренебрегая мелочевкой, тогда, начав работу утром, уже вечером можно будет ее победно закончить.

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