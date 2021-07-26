Любовный гороскоп на август 2021 года

Вторая половина месяца будет более благоприятна для любовной сферы.

До 16 августа Венера движется по знаку Девы, где имеет статус падения. Соответственно, любовные дела отодвигаются в сторону, так как большинство людей склонны заниматься профессиональной сферой. С 16 августа ситуация меняется кардинально – планета взаимоотношений, любви, красоты, комфорта, входит в знак зодиака Весы, где имеет статус управления. С этого момента начинается благоприятный период для оформления официальных союзов, брака, решения семейных вопросов.

В первой половине августа возможны разочарования, сомнения, переоценка партнерских отношений, вплоть до их завершения. Вторая половина месяца очень благоприятна для любовной сферы, поэтому, принятие судьбоносных решений по вопросам взаимоотношений, в том числе оформление брачных союзов, лучше запланировать на это время.

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ОВЕН

В любовной сфере наступает затишье, да и времени на личную жизнь не хватает - на первый план выступает вопрос профессиональной деятельности. Если вы по долгу службы работаете с представителями противоположного пола, то возможны служебные романы, взаимовыгодные отношения.

Бурные страсти остались позади, теперь наступило время стабилизации и определения в партнерстве. В августе вы имеете ресурсы и возможности наладить отношения с любимым человеком, сохранить отношения, если они на грани разрыва. Сейчас не время для ссор и выяснения отношений – вместе с партнером вы сможете достичь цели, интересные и полезные обоим.

ТЕЛЕЦ

С 1 по 15 августа – сложный период для романтической сферы взаимоотношений. Возможно даже разочарование в партнере, желание закончить вялотекущие взаимоотношения. Весь свой напор и энергию вы можете с успехом направить в деловую сферу, таким образом, снизится градус напряжения в личных отношениях.

Используйте возможности этого периода для заработка. С 16 августа ваш управитель – Венера перейдет в знак своей силы – в Весы и в вашу жизнь вернется гармония и любовь. Не делайте поспешных выводов в первой половине месяца – скорее всего, большинство проблем в личных взаимоотношениях исчезнут без следа после 15 августа.

БЛИЗНЕЦЫ

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Первая половина месяца может быть насыщена ссорами и спорами, ревностью и взаимными претензиями. Много искушений и соблазнов в любви, из-за чего могут пострадать существующие взаимоотношения. Вы привлекаете внимание представителей противоположного пола, вам под силу завоевать внимание желанного партнера, даже если до этого на вас не обращали внимания.

Вторая половина августа благоприятна для серьезных разговоров с любимым человеком, начала совместного проживания с партнером, заключения официального союза. Если есть проблемы в семейных отношениях, используйте это время для их гармонизации.

РАК

Если вы в паре, то месяц для вас окажется спокойным, даже скучноватым, поэтому, по возможности, отправляйтесь на отдых с любимым человеком, иначе бытовые вопросы, повседневные дела, могут охладить взаимоотношения. Хорошее время для того, чтобы планировать совместное будущее, но старайтесь обойтись без споров и явных противоречий (лучше принять сторону партнера, если компромиссного решения не найдется).

Одинокие представители знака Рак, имеют все шансы и возможности встретить своего идеального партнера. Не ищите далеко - ваше счастье рядом. Будьте среди людей, проявляйте себя активно в работе – вы обязательно привлечете внимание нужного вам человека.

ЛЕВ

Благоприятный месяц, особенно вторая половина. В течение этого периода удастся разрешить все спорные вопросы, завоевать уважение и любовь партнера. Демонстрируйте свои сильные стороны, творческий талант – ваш социальный успех в этом месяце, тесно связан с любовной сферой.

Семейные представители этого знака почувствуют гармонию, комфорт и удовлетворение. Хорошее время для того, чтобы заняться хозяйством, домашними делами, обустройством жилища – это сблизит вас с любимым человеком, даже если отношения напряженные. Если вы планируете расширение семьи, задумываетесь о рождении детей – август подходит для этого наилучшим образом.

ДЕВА

Венера, планета любви и красоты, до 16 августа движется по вашему знаку, приносит вам благоприятные возможности в романтической сфере, не смотря на то, что планета в Деве имеет статус падения. Ваша задача воспользоваться этим транзитом с выгодой и пользой – усиливайте качества Венеры!

Прежде всего, определитесь, чего же вы действительно хотите, кто вам симпатичен, с кем хотите продолжать взаимоотношения. Создавайте красоту, комфорт вокруг себя, дарите подарки – будьте уверены, все это вернется вам с двойной силой. Хорошее время для возобновления взаимоотношений, установления мира в семье, гармонизации любовной сферы.

ВЕСЫ

С 16 августа ваш управитель – Венера, входит в знак Весы, где имеет статус управления. А это значит, что в вашей жизни наступает праздник, ваши желания исполняются, личные отношения вас удовлетворяют. Некоторое напряжение первой половины месяца, в полной мере компенсируется благоприятным потенциалом второй половины августа.

Если вы устали от существующих взаимоотношений – проявите инициативу, попробуйте серьезно поговорить с партнером. Возможно, ваши слова окажут сильное влияние на него. Если же ничего не изменится, то пришло время закончить старые и бесперспективные отношения, так как у вас начинается новый цикл в романтической сфере.

СКОРПИОН

Интересный период для любовных отношений – многое меняется в вашей жизни, причем, все происходит легко, без взаимных претензий и упреков. Придется принимать серьезные решения, трансформировать взаимоотношения – это поможет их сохранить. Тайны становятся явными, секреты открываются.

Тишина и пассивность – не ваши помощники, наоборот, это может разрушить дорогие вам отношения окончательно и бесповоротно. Во второй половине августа наступит прояснение даже в самых запутанных ситуациях. Для семейных Скорпионов время достаточно напряженное, но зато происходящие ситуации помогут зажечь угасшую страсть.

СТРЕЛЕЦ

Август – время судьбоносных событий в личных отношениях, в романтической сфере. Благоприятный период для объяснений, планирования совместного будущего, решения жилищных вопросов. Если вы давно мечтаете о ребенке, а партнер не испытывает особого желания, то ваши слова попадут точно в цель и заставят его в лучшую сторону поменять отношение к семье и детям.

Вторая половина августа очень благоприятна для любовных дел, гармонизации партнерских взаимоотношений. Совместный отдых, путешествия, помогут достичь согласия, решить самые сложные вопросы. Одинокие Стрельцы встретят своего партнера, если будут активны и инициативны в этом вопросе.

КОЗЕРОГ

В целом, благоприятный месяц для личных взаимоотношений. Возможно, не особенно яркий, но полезный для тех, кто в паре, в браке. Это время наведения порядка – если отношения исчерпали себя, то они ровно и спокойно подойдут к своему логическому завершению. Если взаимоотношения зашли в тупик – прекрасное время, чтобы вывести их на новый уровень.

Кризисные ситуации должны восприниматься как стимул к тому, что пришло время обновления в сферу партнерства и любви. Не всегда удается совмещать жизнь личную и социальную, но в августе, особенно в первой половине, любовные дела лучше поставить на первый план.

ВОДОЛЕЙ

Спокойный период до 16 августа – штиль, порой утомляет, что может вас преждевременным выводам. Одно неосторожное слово и существующие отношения могут испортиться, восстановить гармонию будет очень сложно. В первой половине месяца не торопитесь принимать важные решения, касающиеся любви и отношений.

С 16 августа начнется благоприятное время для личной сферы, события этого периода запомнятся надолго. Могут напомнить о себе партнеры из прошлого, бывшая любовь или человек, в которого вы были влюблены. Вы получаете некоторые уроки, переосмысливаете свое отношение к партнеру, к тем людям, которые имели для вас большое значение в прошлом.

РЫБЫ

Жизнь ставит вас перед выбором, который может быть очень тяжелым в эмоциональном плане. Приходится определяться, что для вас важнее – это могут быть вопросы работы и семьи, нового увлечения и давно устоявшихся взаимоотношений и т.д. Многое меняется в вашей жизни, ваш любимый человек может способствовать волнениям и сомнениям.

Готовьтесь принять критику в свой адрес, особенно в первой половине августа. К концу месяца самые сложные темы взаимоотношений закроются, и вы почувствуете себя счастливым и свободным человеком. Возможна новая встреча, влюбленность, даже мимолетное увлечение, трансформирующие вашу жизнь в лучшую сторону.

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