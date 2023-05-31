Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя отдыхать

Нынешний день категорически не подходит для новых начинаний – они вряд ли окажутся удачными, но это не значит, что сегодня можно бездельничать. Скорее напротив: чем больше работы – начатой ранее, но по какой-то причине незавершенной – человек сегодня на себя возьмет, тем удачнее сложится его день.

Сегодня, 31 мая, сидеть без дела нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них противопоказано даже отдыхать.

Самым ленивым знаком Зодиака, как известно, являются Тельцы (21.04 – 21.05) – нет, они, конечно, делают все, что нужно – и дома, и на работе, но – крайне неохотно. Сегодня, когда у них будут все основания для того, чтобы и палец о палец не ударить, они обязательно захотят этим воспользоваться, вот только звезды категорически не советуют им так поступать – нужно найти себе хоть и не самое значительное, но занятие.

Вот кого никак не назовешь ленивыми, так это Козерогов (22.12 – 20.01) – наоборот, это один из самых трудолюбивых знаков Зодиака, которые не могут сидеть. Без работы. Но сегодня – как на грех! – им захочется отложить в сторону все дела и немного побездельничать, чего им не стоит делать. Так они смогут сбиться с трудового ритма, восстановить который будет не так просто, как кажется.

Этот знак – а речь идет о Рыбах (19.02 – 20.03) – слишком мечтательны для того, чтобы всегда действовать согласно заранее составленному плану, не отвлекаясь на разные мелочи, особенно если последние – романтического свойства. Сегодня им лучше позабыть о грезах, а заняться делом, причем совершенно не обязательно работой – хобби тоже подойдет, главное, не сидеть сложа руки.

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