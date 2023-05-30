31 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 31 мая, в православном календаре день памяти святого Феодота Анкирского. Жил он в Анкире в III-IV веке. Тогда это был языческий город. Несмотря на это, он принял христианство, помогал бедным, тайно хоронил пострадавших за веру христиан, позволял проводить богослужения в своем доме и т.д.
Жили в этом городе семь девушек, отличавшихся особыми высоконравственными поступками и любовью к Богу. Одной из них была родная тетя Феодота – Текуса. Однажды узнал правитель, что они исповедуют христианство и пытался заставить принести жертвы языческим идолам. Но девственники отказались это делать. Тогда правитель приказал утопить их в озере.
Узнал Феодот об убийстве семерых мучениц и поспешил к озеру, чтобы тайно похоронить их по христианским обычаям. Однако правитель узнал это и приказал схватить мужчину, а потом долго мучил. В конце концов мученику отрубили голову.
Приметы 31 мая
- Еще не полностью распустились листья на дубе — плохо уродят посеянные раньше.
- Идет пар от земли — ждите дождя.
- Кует кукушка без остановки – будут теплые дни.
Что завтра нельзя делать
Церковь запрещает в этот день особенно сильно и долго развлекаться. Лучше провести день в молитве и размышлениях о духовном. Ругаться и ссориться тоже не рекомендуется. Каждая ссора может перерасти в настоящую рознь.
Что можно делать завтра
Особым символом этого дня был дуб и его листья. Считалось, если он уже хорошо виден, овес точно уродит. Крестьяне даже совершали специальный обряд — варили из овса кисель, а затем подливали им дуб.
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