31 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 31 мая, в православном календаре день памяти святого Феодота Анкирского. Жил он в Анкире в III-IV веке. Тогда это был языческий город. Несмотря на это, он принял христианство, помогал бедным, тайно хоронил пострадавших за веру христиан, позволял проводить богослужения в своем доме и т.д.

Жили в этом городе семь девушек, отличавшихся особыми высоконравственными поступками и любовью к Богу. Одной из них была родная тетя Феодота – Текуса. Однажды узнал правитель, что они исповедуют христианство и пытался заставить принести жертвы языческим идолам. Но девственники отказались это делать. Тогда правитель приказал утопить их в озере.

Узнал Феодот об убийстве семерых мучениц и поспешил к озеру, чтобы тайно похоронить их по христианским обычаям. Однако правитель узнал это и приказал схватить мужчину, а потом долго мучил. В конце концов мученику отрубили голову.

Приметы 31 мая

Народные приметы 31 мая / Фото: Pexels

Еще не полностью распустились листья на дубе — плохо уродят посеянные раньше.

Идет пар от земли — ждите дождя.

Кует кукушка без остановки – будут теплые дни.

Что завтра нельзя делать

Церковь запрещает в этот день особенно сильно и долго развлекаться. Лучше провести день в молитве и размышлениях о духовном. Ругаться и ссориться тоже не рекомендуется. Каждая ссора может перерасти в настоящую рознь.

Что можно делать завтра

Особым символом этого дня был дуб и его листья. Считалось, если он уже хорошо виден, овес точно уродит. Крестьяне даже совершали специальный обряд — варили из овса кисель, а затем подливали им дуб.

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