Астрологический прогноз на 31 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит бросать дела, начатые ранее, но и при этом продвигающиеся со скрипом: осталось осуществить чуть больше усилий - и все пойдет на лад. Благоприятное время для анализа причин своих удач и ошибок, а вот принимать важные решения нежелательно – слишком велик риск досадной ошибки.

Символ дня: кольцо.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: красный опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: любым другим продуктам необходимо предпочитать свежие овощи, фрукты и зелень.

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай – например, клубники.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму, читая соответствующие молитвы и делая выводы из совершенных ошибок.

Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в его прошлое, что даст понять и осознать, что тогда было сделано правильно, а что – нет.

Табу дня: нельзя заключать сделки, в которых на кон поставлено слишком много: в случае ошибки потеря окажутся весьма чувствительными.

Цитата дня: "Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать" (Коко Шанель).

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