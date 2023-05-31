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Астрологический прогноз на 31 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
591
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 31 мая

Астрологический прогноз на 31 мая / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит бросать дела, начатые ранее, но и при этом продвигающиеся со скрипом: осталось осуществить чуть больше усилий - и все пойдет на лад. Благоприятное время для анализа причин своих удач и ошибок, а вот принимать важные решения нежелательно – слишком велик риск досадной ошибки. 

Символ дня: кольцо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: красный опал, рубин. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому не стоит медлить с их лечением. 

Питание дня: любым другим продуктам необходимо предпочитать свежие овощи, фрукты и зелень. 

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами. 

Дачные работы дня: можно собирать первый урожай – например, клубники. 

Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму, читая соответствующие молитвы и делая выводы из совершенных ошибок. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут вернуть человека в его прошлое, что даст понять и осознать, что тогда было сделано правильно, а что – нет. 

Табу дня: нельзя заключать сделки, в которых на кон поставлено слишком много: в случае ошибки потеря окажутся весьма чувствительными. 

Цитата дня: "Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать" (Коко Шанель). 

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Дата публикации
Просмотры
591
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