Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Будут бомбить Воронеж": Подоляк сказал, кто стоит за ударами по территории РФ

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
2279
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Будут бомбить Воронеж": Подоляк сказал, кто стоит за ударами по территории РФ

Михаил Подоляк

Советник главы ОПУ заявил, что кремлевская элита "сжигает собственное население".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возложил ответственность за удары беспилотников по российской территории на руководство РФ.

В эфире канала "Freeдом" Подоляк подчеркнул, что Россия "будет отвечать за все, что она делает, включая удары по собственному населению, которые она наносит и будет все в большем масштабе наносить".

"Когда репрессивный режим умирает, он несомненно в этом аффективном состоянии уже не обращает внимания, кого нужно убивать - внешнего врага или внутреннего лояльного человека, который не может обеспечить сохранность этого режима", - отметил он.

По его словам, события в Белгороде и в Москве показывают, что российская политическая элита "приняла для себя внутреннее решение сжечь количество внутреннего населения, которое успеет".

"Грубо говоря, легендарный мэм - перед тем, как воевать с НАТО, нужно будет нанести удары по Воронежу. Они сегодня реализованы в реальности, и Россия будет все больше наносить ударов по собственной территории. Военно-политическое руководство будет давать приказы - бомбите-ка вы эти города, потому что там летают неустановленные дроны, непонятной природы", - Подоляк.

Напомним, рано утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Власти РФ сообщили, что область атаковали беспилотники, и возложили ответственность на украинские спецслужбы.

Президент РФ Владимир Путин комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что Украина "провоцирует такой же ответ".

В свою очередь, советник главы ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что дроны, которые атаковали Москву, не связаны с Украиной.

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2279
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация