"Будут бомбить Воронеж": Подоляк сказал, кто стоит за ударами по территории РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возложил ответственность за удары беспилотников по российской территории на руководство РФ.

В эфире канала "Freeдом" Подоляк подчеркнул, что Россия "будет отвечать за все, что она делает, включая удары по собственному населению, которые она наносит и будет все в большем масштабе наносить".

"Когда репрессивный режим умирает, он несомненно в этом аффективном состоянии уже не обращает внимания, кого нужно убивать - внешнего врага или внутреннего лояльного человека, который не может обеспечить сохранность этого режима", - отметил он.

По его словам, события в Белгороде и в Москве показывают, что российская политическая элита "приняла для себя внутреннее решение сжечь количество внутреннего населения, которое успеет".

"Грубо говоря, легендарный мэм - перед тем, как воевать с НАТО, нужно будет нанести удары по Воронежу. Они сегодня реализованы в реальности, и Россия будет все больше наносить ударов по собственной территории. Военно-политическое руководство будет давать приказы - бомбите-ка вы эти города, потому что там летают неустановленные дроны, непонятной природы", - Подоляк.

Напомним, рано утром 30 мая в Москве и Подмосковье раздались взрывы. Власти РФ сообщили, что область атаковали беспилотники, и возложили ответственность на украинские спецслужбы.

Президент РФ Владимир Путин комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что Украина "провоцирует такой же ответ".

В свою очередь, советник главы ОПУ Михаил Подоляк утверждает, что дроны, которые атаковали Москву, не связаны с Украиной.

По оценкам экспертов международного разведывательного сообщества InformNapalm, запущенные по Москве дроны были китайскими и прилетели из восточной части Московской области.

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