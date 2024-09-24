Как вырастить ребенка, который будет любить природу

Детям нравится проводить время на природе, ведь это мир, который они стремятся изучить. Чтобы гаджеты со временем не захватили все внимание вашего ребенка, нужно с детства поддерживать у него интерес к природе и азарт от игр на свежем воздухе.

Если вы хотите приучить ребенка к природе, издание Run Wild My Child рассказало, как это сделать и вырастить здорового, счастливого и независимого человека, который будет с радостью проводить время на природе.

Зачем ребенку любить природу

Сегодня наша жизнь полна технологий, голубых экранов, социальных сетей и видеоигр. Надо понимать, что это то, с чем ребенок будет идти по жизни. Хотя это неизбежно, все же следует сбалансировать время использования гаджетов и прогулок на свежем воздухе.

Как ни странно, частые прогулки и любовь к природе могут повлиять на то, кем ребенок станет в будущем. Любовь к природе останется на всю жизнь, если родители будут последовательно и целенаправленно приучать детей и молодежь к этому.

Знакомство с природой

При каждой возможности старайтесь выводить ребенка на улицу. Эти первые впечатления от природы создают основную связь с ней. Играйте с ребенком в парках или лесу, туристическими тропами. Берите малышей на пляж и позвольте им плескаться в воде или играть с песком. Пусть ребенок исследует мир руками, касаясь разных текстур травы и даже грязи.

Природа – это чувственный опыт для всего тела. Спрашивайте ребёнка об ощущениях, что он видит и слышит, поощряя его замечать разные аспекты окружающей среды. Позвольте ребенку выходить на улицу даже в плохую погоду. Дождь или снег – все равно интересно, но позаботьтесь о соответствующей одежде, чтобы малыш не промок и не заболел.

Веселье на природе

С большей вероятностью, ребенок захочет поиграть на улице, если ему там будет весело.

Приглашайте друзей вместе поиграть на природе;

Пробуйте новые виды спорта на природе;

Запланируйте пикник в парке или просто закажите доставку пиццы;

Отправляйтесь на велосипедную прогулку;

Отправляйтесь в семейный поход;

Запускайте воздушного змея;

Посадите что-нибудь вместе;

Просто понаблюдайте за птицами;

Займитесь рыболовством.

Наблюдайте за тем, как ребенок ведет себя на природе, что ему интересно. Возможно, вашему ребенку нравятся острые ощущения и он обожает прыгать или лазать по деревьям. Возможно, он любит воду и топот ножками в ней. Приспособьте прогулки к тому, что ей интересно.

Будьте внимательны

Во время воспитания ребенка, ценящего природу, важно не быть навязчивыми и не превращать время на свежем воздухе в обязаловку. Старайтесь поощрить его выходить на улицу и наслаждаться природой, но без давления. Если в какой-то день ребенок не хочет играть на улице, помните, что вы всегда можете предложить ему прогулку чуть позже или вообще на следующий день.

Помните, не существует одного правила приучения к прогулкам для всех. Каждый ребенок индивидуален. Кому-то может нравиться кататься на велосипеде или плавание, а кому-то нравятся прогулки в парке или лесу. И то, и другое хорошо.

Время приключений

Когда речь идет о приключениях, не подразумевается покорение горных вершин, прыжки с парашютом или что-то подобное. Приключения для ребенка могут быть такими же простыми, как исследование ручья, лазание по деревьям или строительство форта из веток или песка.

Делайте больше фото

Интересно, но большинство детей любят смотреть фотографии себя и тех, кого любят. Итак, если вы будете делать фото ваших приключений, а потом вместе их пересматривать, вспоминая приятные моменты, это может пробудить в ребенке юного "Индиана Джонса". Кажется, дети не помнят слез, нытья или своего недовольства чем-то, они смотрят фото и вспоминают только хорошие моменты.

Станьте примером для подражания

Как вырастить ребенка, который будет любить природу / Фото: Credits

Очень важно помнить, что дети учатся созерцая. Ребенок наблюдает за окружающей средой и людьми из своего окружения. Следовательно, вы должны подавать своему ребенку положительный пример. Если хотите воспитать ребенка, который любит природу, вы должны всеми способами показывать ему собственный интерес.

Позвольте малышам прикоснуться к природе и стать ее частью, не боясь даже испачкаться. Позвольте ему лазить по деревьям и идти на здоровый риск, моделируя безопасный выбор, не внушая страха. Когда ребенок видит, что взрослым хорошо на природе, и им тоже это нравится.

Жизнь ориентирована на природу

Вы можете сделать вместе много мелочей для дома из натуральных материалов, которые собирали вместе. Установите кормушку за окном и обустройте место для наблюдения за птицами. Посадите несколько комнатных растений и наблюдайте, как они растут. Можно усадить маленькие томаты и собирать урожай.

Семейные традиции на природе

Начните веселые традиции на свежем воздухе со своей семьей, чтобы в течение года отмечать какие-то события. К примеру, можно ходить в поход в первый день летних каникул или в последний день сентября. Устраивайте ужины на свежем воздухе, чтобы праздновать смены сезонов. Подумайте о ночном походе с палатками весной, чтобы послушать лягушек и ранние песни птиц. Сделайте выход на свежий воздух обязательной частью определенных праздников.

Позвольте ребенку быть собой

Как вырастить ребенка, который будет любить природу / Фото: Credits

Делайте вместе зарядку на свежем воздухе, купайтесь в прудах, играйте в прятки и не ругайтесь, если ребенок запачкался или что-то порвал. Выбирайте одежду в соответствии с прогулкой. Это полный сенсорный опыт, особенно для малышей, стремящихся открывать новый мир вокруг себя.

Книги о природе

Есть сотни как художественных, так и научно-исследовательских детских книг о природе. Любая из таких книг поможет выстроить связь между ребенком и природой. Можно посетить местную библиотеку и найти что-то интересное. Это отличный бесплатный способ узнать что-то новое, а бонусом станет то, что ребенок будет привыкать к чтению.

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