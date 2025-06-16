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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
104
Время на прочтение
3 мин

Масло или лосьон для тела: что лучше для сияющей и увлажненной кожи

Увлажнение — основа красивой и здоровой кожи. И хотя полки магазинов косметики переполнены разнообразными средствами по уходу, вопрос «что выбрать — масло или лосьон для тела?» часто ставит нас в тупик.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Масло или лосьон для тела: что лучше для сияющей и увлажненной кожи

Масло или лосьон для тела: что лучше для сияющей и увлажненной кожи / © Credits

На первый взгляд, оба продукта выполняют подобную функцию: увлажняют кожу. Но на самом деле между ними существуют важные отличия. Издание Real Simple рассказало, что выбрать именно вам — в зависимости от типа кожи, сезона и индивидуальных потребностей.

Масло для тела: натуральный уход с сияющим эффектом

Масла для тела производят из натуральных растительных компонентов:

  • жожоба,

  • оливы,

  • арганы,

  • сквалана,

  • миндаля,

  • подсолнечника,

  • семена фруктов.

Эти масла богаты витаминами (в частности С и Е), антиоксидантами и жирными кислотами, которые помогают бороться с преждевременным старением кожи и повреждениями, вызванными свободными радикалами.

Основные преимущества масла для тела:

  • естественный блеск и сияние кожи;

  • глубокое питание сухой кожи;

  • укрепление защитного барьера кожи;

  • смягчение и разглаживание;

  • профилактика старения благодаря высокой концентрации антиоксидантов.

Масло бывает разной текстуры — от легких, быстро всасывающихся, до насыщенных, которые создают ощущение «пленочки» на коже.

Лосьон для тела: легкий ежедневный уход

Лосьоны — это сочетание водной и масляной фаз, соединенных с помощью эмульгаторов.

  • гиалуроновую кислоту (увлажняет и удерживает влагу);

  • керамиды (улучшают защитную функцию кожи);

  • глицерин, пантенол, ниацинамид;

  • легкие масла;

  • иногда — витамины и антиоксиданты.

Основные преимущества лосьонов для тела:

  • мгновенное увлажнение;

  • легкая быстро впитывающаяся текстура;

  • минимум остатков на одежде;

  • отлично подходит для ежедневного использования даже утром перед выходом из дома;

  • комфортный выбор для людей, не любящих ощущения жирности после нанесения.

Масло или лосьон: кому что подходит

Масло для тела

  • Тип кожи: очень сухая, нормальная

  • Времена года: осень, зима, межсезонье

  • Эффект: глубокое питание, сияние

  • Скорость впитывания: может потребоваться время

  • Склонность к закупориванию пор: возможна (в зависимости от состава)

  • Дополнительные свойства: защита от старения, питание

Лосьон для тела

  • Тип кожи: нормальная, комбинированная, склонная к жирности

  • Времена года: весна, лето, круглый год

  • Эффект: легкое увлажнение, бархатистость

  • Скорость впитывания: быстрая впитываемость

  • Склонность к закупориванию пор: редко

  • Дополнительные свойства: поддержка водного баланса, восстановление барьера

  • Комбинирование масла и лосьона: идеальное дуэтное увлажнение

Дерматологи все чаще рекомендуют использовать оба средства одновременно для максимального увлажнения:

  • Нанесите лосьон сразу после душа — он удержит влагу.

  • Поверх лосьона нанесите несколько капель масла — оно создаст защитный барьер, который не даст влаге испариться.

Такой метод особенно эффективен в холодное время года или при сухой, атопической, склонной к экземе коже.

Когда лучше наносить средства

  • Сразу после душа, пока кожа еще немного влажная — это позволяет «запечатать» влагу внутри.

  • Зимой и в периоды обострения сухости кожи — до 2 раз в день.

  • После пилингов и скраб — обязательно наносите увлажняющие средства для восстановления барьерной функции кожи.

Наносите лосьон и масло движениями в направлении от конечностей к центру тела — это стимулирует кровообращение и улучшает лимфодренаж.

На что обратить внимание при выборе

Для чувствительной или склонной к акне кожи:

  • Избегайте использования кокосового масла — оно имеет комедогенный потенциал.

  • Выбирайте легкие, сухие масла: жожоба, сквалан, семена винограда.

  • Выбирайте лосьоны без спирта, искусственных ароматизаторов и кислотных компонентов.

Для склонной к аллергиям кожи:

  • Предпочитайте средства без ароматов и эфирных масел.

  • Внимательно читайте состав — иногда натуральные компоненты могут провоцировать реакции.

Для возрастной кожи:

  • Выбирайте средства с витаминами С, Е, ретинолом, керамидами и пептидами.

Ключ к озарению кожи — регулярность

Самое главное в уходе за телом — систематичность. Регулярное увлажнение сохраняет кожу:

  • гладкой;

  • эластичной;

  • упругой;

  • защищенной от пересушивания, раздражений и появления преждевременных морщин.

Помните, кожа тела стареет так же, как и кожа лица, так что ежедневный уход — это не прихоть, а необходимость.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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