Масло или лосьон для тела: что лучше для сияющей и увлажненной кожи / © Credits

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На первый взгляд, оба продукта выполняют подобную функцию: увлажняют кожу. Но на самом деле между ними существуют важные отличия. Издание Real Simple рассказало, что выбрать именно вам — в зависимости от типа кожи, сезона и индивидуальных потребностей.

Масло для тела: натуральный уход с сияющим эффектом

Масла для тела производят из натуральных растительных компонентов:

жожоба,

оливы,

арганы,

сквалана,

миндаля,

подсолнечника,

семена фруктов.

Эти масла богаты витаминами (в частности С и Е), антиоксидантами и жирными кислотами, которые помогают бороться с преждевременным старением кожи и повреждениями, вызванными свободными радикалами.

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Основные преимущества масла для тела:

естественный блеск и сияние кожи;

глубокое питание сухой кожи;

укрепление защитного барьера кожи;

смягчение и разглаживание;

профилактика старения благодаря высокой концентрации антиоксидантов.

Масло бывает разной текстуры — от легких, быстро всасывающихся, до насыщенных, которые создают ощущение «пленочки» на коже.

Лосьон для тела: легкий ежедневный уход

Лосьоны — это сочетание водной и масляной фаз, соединенных с помощью эмульгаторов.

гиалуроновую кислоту (увлажняет и удерживает влагу);

керамиды (улучшают защитную функцию кожи);

глицерин, пантенол, ниацинамид;

легкие масла;

иногда — витамины и антиоксиданты.

Основные преимущества лосьонов для тела:

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мгновенное увлажнение;

легкая быстро впитывающаяся текстура;

минимум остатков на одежде;

отлично подходит для ежедневного использования даже утром перед выходом из дома;

комфортный выбор для людей, не любящих ощущения жирности после нанесения.

Масло или лосьон: кому что подходит

Масло для тела

Тип кожи: очень сухая, нормальная

Времена года: осень, зима, межсезонье

Эффект: глубокое питание, сияние

Скорость впитывания: может потребоваться время

Склонность к закупориванию пор: возможна (в зависимости от состава)

Дополнительные свойства: защита от старения, питание

Лосьон для тела

Тип кожи: нормальная, комбинированная, склонная к жирности

Времена года: весна, лето, круглый год

Эффект: легкое увлажнение, бархатистость

Скорость впитывания: быстрая впитываемость

Склонность к закупориванию пор: редко

Дополнительные свойства: поддержка водного баланса, восстановление барьера

Комбинирование масла и лосьона: идеальное дуэтное увлажнение

Дерматологи все чаще рекомендуют использовать оба средства одновременно для максимального увлажнения:

Нанесите лосьон сразу после душа — он удержит влагу.

Поверх лосьона нанесите несколько капель масла — оно создаст защитный барьер, который не даст влаге испариться.

Такой метод особенно эффективен в холодное время года или при сухой, атопической, склонной к экземе коже.

Когда лучше наносить средства

Сразу после душа, пока кожа еще немного влажная — это позволяет «запечатать» влагу внутри.

Зимой и в периоды обострения сухости кожи — до 2 раз в день.

После пилингов и скраб — обязательно наносите увлажняющие средства для восстановления барьерной функции кожи.

Наносите лосьон и масло движениями в направлении от конечностей к центру тела — это стимулирует кровообращение и улучшает лимфодренаж.

На что обратить внимание при выборе

Для чувствительной или склонной к акне кожи:

Избегайте использования кокосового масла — оно имеет комедогенный потенциал.

Выбирайте легкие, сухие масла: жожоба, сквалан, семена винограда.

Выбирайте лосьоны без спирта, искусственных ароматизаторов и кислотных компонентов.

Для склонной к аллергиям кожи:

Предпочитайте средства без ароматов и эфирных масел.

Внимательно читайте состав — иногда натуральные компоненты могут провоцировать реакции.

Для возрастной кожи:

Выбирайте средства с витаминами С, Е, ретинолом, керамидами и пептидами.

Ключ к озарению кожи — регулярность

Самое главное в уходе за телом — систематичность. Регулярное увлажнение сохраняет кожу:

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гладкой;

эластичной;

упругой;

защищенной от пересушивания, раздражений и появления преждевременных морщин.

Помните, кожа тела стареет так же, как и кожа лица, так что ежедневный уход — это не прихоть, а необходимость.