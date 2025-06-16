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- Косметология
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Масло или лосьон для тела: что лучше для сияющей и увлажненной кожи
Увлажнение — основа красивой и здоровой кожи. И хотя полки магазинов косметики переполнены разнообразными средствами по уходу, вопрос «что выбрать — масло или лосьон для тела?» часто ставит нас в тупик.
На первый взгляд, оба продукта выполняют подобную функцию: увлажняют кожу. Но на самом деле между ними существуют важные отличия. Издание Real Simple рассказало, что выбрать именно вам — в зависимости от типа кожи, сезона и индивидуальных потребностей.
Масло для тела: натуральный уход с сияющим эффектом
Масла для тела производят из натуральных растительных компонентов:
жожоба,
оливы,
арганы,
сквалана,
миндаля,
подсолнечника,
семена фруктов.
Эти масла богаты витаминами (в частности С и Е), антиоксидантами и жирными кислотами, которые помогают бороться с преждевременным старением кожи и повреждениями, вызванными свободными радикалами.
Основные преимущества масла для тела:
естественный блеск и сияние кожи;
глубокое питание сухой кожи;
укрепление защитного барьера кожи;
смягчение и разглаживание;
профилактика старения благодаря высокой концентрации антиоксидантов.
Масло бывает разной текстуры — от легких, быстро всасывающихся, до насыщенных, которые создают ощущение «пленочки» на коже.
Лосьон для тела: легкий ежедневный уход
Лосьоны — это сочетание водной и масляной фаз, соединенных с помощью эмульгаторов.
гиалуроновую кислоту (увлажняет и удерживает влагу);
керамиды (улучшают защитную функцию кожи);
глицерин, пантенол, ниацинамид;
легкие масла;
иногда — витамины и антиоксиданты.
Основные преимущества лосьонов для тела:
мгновенное увлажнение;
легкая быстро впитывающаяся текстура;
минимум остатков на одежде;
отлично подходит для ежедневного использования даже утром перед выходом из дома;
комфортный выбор для людей, не любящих ощущения жирности после нанесения.
Масло или лосьон: кому что подходит
Масло для тела
Тип кожи: очень сухая, нормальная
Времена года: осень, зима, межсезонье
Эффект: глубокое питание, сияние
Скорость впитывания: может потребоваться время
Склонность к закупориванию пор: возможна (в зависимости от состава)
Дополнительные свойства: защита от старения, питание
Лосьон для тела
Тип кожи: нормальная, комбинированная, склонная к жирности
Времена года: весна, лето, круглый год
Эффект: легкое увлажнение, бархатистость
Скорость впитывания: быстрая впитываемость
Склонность к закупориванию пор: редко
Дополнительные свойства: поддержка водного баланса, восстановление барьера
Комбинирование масла и лосьона: идеальное дуэтное увлажнение
Дерматологи все чаще рекомендуют использовать оба средства одновременно для максимального увлажнения:
Нанесите лосьон сразу после душа — он удержит влагу.
Поверх лосьона нанесите несколько капель масла — оно создаст защитный барьер, который не даст влаге испариться.
Такой метод особенно эффективен в холодное время года или при сухой, атопической, склонной к экземе коже.
Когда лучше наносить средства
Сразу после душа, пока кожа еще немного влажная — это позволяет «запечатать» влагу внутри.
Зимой и в периоды обострения сухости кожи — до 2 раз в день.
После пилингов и скраб — обязательно наносите увлажняющие средства для восстановления барьерной функции кожи.
Наносите лосьон и масло движениями в направлении от конечностей к центру тела — это стимулирует кровообращение и улучшает лимфодренаж.
На что обратить внимание при выборе
Для чувствительной или склонной к акне кожи:
Избегайте использования кокосового масла — оно имеет комедогенный потенциал.
Выбирайте легкие, сухие масла: жожоба, сквалан, семена винограда.
Выбирайте лосьоны без спирта, искусственных ароматизаторов и кислотных компонентов.
Для склонной к аллергиям кожи:
Предпочитайте средства без ароматов и эфирных масел.
Внимательно читайте состав — иногда натуральные компоненты могут провоцировать реакции.
Для возрастной кожи:
Выбирайте средства с витаминами С, Е, ретинолом, керамидами и пептидами.
Ключ к озарению кожи — регулярность
Самое главное в уходе за телом — систематичность. Регулярное увлажнение сохраняет кожу:
гладкой;
эластичной;
упругой;
защищенной от пересушивания, раздражений и появления преждевременных морщин.
Помните, кожа тела стареет так же, как и кожа лица, так что ежедневный уход — это не прихоть, а необходимость.