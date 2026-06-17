Линдсей Лохан поздравила брата с 30-летием и показала их совместные фото

Линдсей Лохан

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У 39-летней американской актрисы Линдсей Лохан трое младших родных братьев и сестер: Майкл, Алиана и Дакота. Все они связаны с шоу-бизнесом и пробовали себя в модельном бизнесе, музыке или актерском мастерстве.

16 июня младшему брату Дакоте исполнилось 30 лет, в честь чего Линдсей опубликовала совместные с ним фото.

Линдсей Лохан с братом Дакотой

Линдсей Лохан с братом Дакотой

Брат Линдсей Лохан

Брат с сестрой позировали в обнимку. «Счастливого 30-летия. Я тебя люблю», — написала Лохан.

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Отметим, Дакота успешно работает в модельном бизнесе. Еще в юности он подписал контракт с крупным модельным агентством IMG Models и часто принимает участие в модных показах. Также он пробует себя в кино.

Линдсей Лохан с братом Дакотой

Линдсей Лохан с братом Дакотой

Брат и сестра очень близки. Дакота часто публично поддерживает Линдсей, а она, в свою очередь, очень гордится его модельными успехами и часто берет его с собой на премьеры своих фильмов.

Ранее, напомним, Линдсей Лохан поздравила маму с 63-летием и показала их совместное фото.

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