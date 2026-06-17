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- Шоу-бизнес
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Линдсей Лохан поздравила брата с 30-летием и показала их совместные фото
Актриса показала, как выглядит сейчас ее младший брат.
У 39-летней американской актрисы Линдсей Лохан трое младших родных братьев и сестер: Майкл, Алиана и Дакота. Все они связаны с шоу-бизнесом и пробовали себя в модельном бизнесе, музыке или актерском мастерстве.
16 июня младшему брату Дакоте исполнилось 30 лет, в честь чего Линдсей опубликовала совместные с ним фото.
Брат с сестрой позировали в обнимку. «Счастливого 30-летия. Я тебя люблю», — написала Лохан.
Отметим, Дакота успешно работает в модельном бизнесе. Еще в юности он подписал контракт с крупным модельным агентством IMG Models и часто принимает участие в модных показах. Также он пробует себя в кино.
Брат и сестра очень близки. Дакота часто публично поддерживает Линдсей, а она, в свою очередь, очень гордится его модельными успехами и часто берет его с собой на премьеры своих фильмов.
Ранее, напомним, Линдсей Лохан поздравила маму с 63-летием и показала их совместное фото.