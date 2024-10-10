С американской проймой и пайетками: звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк появилась на мероприятии

33-летняя звезда популярного сериала "Эмили в Париже" - актриса Эшли Парк - посетила светское мероприятие в Нью-Йорке. Она вышла на красную дорожку церемонии Time100 Next, поскольку в этом году оказалась среди лауреатов премии.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

На Эшли было гламурное платье от Модного дома Elie Saab из коллекции 2024 года. Приталенное платье было бежевого цвета, имело халтер и американскую пройму, также его полностью украшала вышивка пайетками и бисером. Горловина и боковые вставки на наряде были черного цвета.

Носила этот наряд Эшли в сочетании с высокой прической и несколькими гламурными украшениями с камнями - серьгами и браслетами. Ее макияж был в коричневой гамме.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

Эшли - одна из звезд, которые часто носят украинские бренды. В сериале актриса была замечена в платьях и кепи от украинских дизайнеров, а на премьере Эмили в Париже появилась в серебристом наряде от бренда Lever Couture, который основала Леся Верлингьери.

Эшли Парк / Фото: Associated Press

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