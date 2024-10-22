Утеплилась: Наоми Кэмпбелл примерила экстравагантные пуховики со шлейфом

С 2017 года бренд Moncler сотрудничает с разными дизайнерами и совместно с ними создает лимитированные коллекции. Так, 54-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл стала главной звездой новой коллаборации бренда и Эдварда Эннинфула, бывшего главного редактора британского Vogue и стилиста. Это была дебютная работа мужчины как дизайнера одежды. Вся коллекция выполнена в черном цвете и создана из современных материалов, способных, по словам автора, "выдержать конец света".

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Наоми примерила этот "гардероб на случай конца света", а именно: длинные и укороченные куртки, пуховики с длинным шлейфом, тренчи, бушлаты, перчатки с отделениями для денег, а также головные уборы, особое внимание из которых заслуживает дутый капор, способный выдержать температуру до минус 20 градусов.

instagram.com/moncler

"Я хотел создать вещи, которые будут служить вечно", - отметил Эдвард.

instagram.com/moncler

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл появилась на фэшн-шоу Chanel в рамках Недели моды в Париже. Она была в белом твидовом костюме, состоявшем из жакета с V-образным вырезом и накладными карманами и юбки миди с высоким разрезом. Лук Кэмпбелл дополнила черно-белыми босоножками с ремешками и белой сумкой на цепочке.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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