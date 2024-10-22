Утеплилася: Наомі Кемпбелл приміряла екстравагантні пуховики зі шлейфом

З 2017 року бренд Moncler співпрацює з різними дизайнерами та спільно з ними створює лімітовані колекції. Так, 54-річна британська модель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл стала головною зіркою нової колаборації бренду та Едварда Еннінфула, колишнього головного редактора британського Vogue та стиліста. Це була дебютна робота чоловіка як дизайнера одягу. Вся колекція виконана в чорному кольорі та створена із сучасних матеріалів, здатних, за словами автора, "витримати кінець світу".

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Наомі приміряла цей "гардероб на випадок кінця світу", а саме: довгі та вкорочені куртки, пуховики з довгим шлейфом, тренчі, бушлати, рукавички з відділеннями для грошей, а також головні убори, особливу увагу з яких заслуговує дутий капор, здатний витримати температуру до мінус 20 градусів.

instagram.com/moncler

"Я хотів створити речі, які служитимуть вічно", — зазначив Едвард.

instagram.com/moncler

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл з'явилася на фешн-шоу Chanel у рамках Тижня моди у Парижі. Вона була в білому костюмі з твіду, що складався з жакету з V-подібним вирізом і накладними кишенями і спідниці міді з високим розрізом. Лук Кемпбелл доповнила чорно-білими босоніжками з ремінцями та білою сумкою на ланцюжку.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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