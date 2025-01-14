В сером наряде и слингбэках на шпильках: красивая Ева Лонгория появилась на утреннем шоу

Ева Лонгория в стильном образе появилась в эфире ежедневного утреннего телешоу на канале NBC Today Show в Нью-Йорке. Она была соведущей шоу.

Актриса выглядела прекрасно, а еще она была в хорошем настроении и дарила зрителям невероятно красивую улыбку. На ней был серый наряд, состоявший из рубашки с большими накладными карманами с клапанами и юбки миди.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Образ звезда дополнила черными остроносыми слингбэками на шпильках. Она сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и перламутровый маникюр. В ушах у Евы были лаконичные серьги.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Напомним, Ева Лонгория на показе короткометражного фильма Fireline в Калифорнии появилась в свитере цвета слоновой кости и широких штанах песочного оттенка.

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