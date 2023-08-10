Кайли Дженнер: звезда реалити и юная миллиардерша

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Досье звезды
- Дата рождения: 10 августа 1997 года
- Знак Зодиака: Лев
- Год восточного календаря: Бык
- Место рождения: Калабасас, Калифорния, США
- Семейное положение: не замужем
- Рост: 1,68 м
- Вес: 62 кг
- Параметры: 94 – 65 – 99
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Детство и семья Кайли Дженнер
Кайли Дженнер – самая младшая из семейства Кардашьян-Дженнер, звезда реалити-шоу, модель, светская львица.
Родилась 10 августа 1997 года в городе Калабасасе, штат Калифорния. Отец – бывший олимпийский спортсмен Брюс Дженнер, недавно сменивший пол и ставший женщиной – Кейтлин Дженнер. Мать – Крис Дженнер, бизнесвумен и менеджер всех пятерых сестер – Ким, Хлое и Кортни Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер. Также у Кайли есть единоутробный брат Роберт и единокровные братья Бартон, Брендон и Броуди, и сестра Кейси Дженнер (со стороны отца). Ее старшая сестра Кендалл – успешная модель.
Кайли ходила в школу Сьерра Каньона, но в 2012 году перевелась на домашнее обучение.
Начало карьеры Кайли Дженнер
Как и ее старшая сестра, Кайли пыталась начать модельную карьеру: она снималась в рекламе одежды Crush Your Style, была моделью компании по производству одежды своей кузины, а также снималась для глянцевых журналов. Но больше всего популярности ей принесло реалити-шоу "Семейство Кардашьян".
В 2011 году она выходила на подиум в рамках показа коллекции канадской певицы Аврил Лавин. В 2013-м начала сама заниматься производством одежды. Компания PacSun выпустила эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie, разработанную сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Вместе сестры были ведущими церемонии Much Music Video Awards летом в 2014 году.
Кайли проявила талант и в литературе, издав книгу "Повстанцы: Город Индры: История Лекс и Ливии", которую тоже писала совместно с сестрой.
"Сначала мы думали написать книгу о нашей с Кендалл жизни. Но потом решили, что сделаем то, чего от нас никто не ожидает. И выпустили этот научно-фантастический роман", – рассказывает Кайли.
Бизнес Кайли Дженнер
В конце 2015 года создала свою собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. После этого Дженнер начала расширять ассортимент своей линии. И уже к середине 2018 года ее доход оценивался в 900 млн долларов.
Кайли очень активно и успешно ведет свою страницу в Instagram. Количество ее подписчиков достигло отметки в 214 млн. В 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд Instagram. За рекламный пост в ее аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.
10 мая 2019 года стало известно о запуске уходовой косметики Kylie Skin.
В 2019 году журнал Forbes оценил ее состояние в 1 миллиард долларов. Это сделало Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Однако позже была проведен аудит компании Дженнер, который показал, что Дженнер в течение нескольких лет завышала масштабы собственного бизнеса. Ее финансовые показали были пересчитаны, и Forbes исключил кайли из списка миллиардеров.
Личная жизнь Кайли Дженнер
С 2014 по 2017 состояла в отношениях с рэпером Tyga, с которым познакомилась на свадьбе сестры Ким Кардашьян. На тот момент парень был обручен, но разорвал помолвку со своей девушкой ради отношений с Кайли. Осенью 2015-го в прессе ходили слухи, что Дженнер беременна от парня, но они не оказались правдивыми.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у нее есть дочь Сторми Уэбстер и сын.
Пластические операции Кайли Дженнер
В 17 лет Кайли Дженнер сделала первую пластическую операцию по увеличению губ. Девушка рассказывает, что это помогло ей избавиться от многих комплексов.
Позже она также подправила форму носа. "В моей юности не было большинства этих процедур. Я прибегла к физическим вмешательствам только после 50 лет. Поэтому, когда я узнала об операциях Кайли, была немного в шоке. Но все мы совершали когда-нибудь ошибки", – сказала мать девушки Крис Дженнер.
Недавно звезда реалити сделала очередное сенсационное признание: "Знаете, после того как я увеличила губы, мне все чаще хочется, чтобы они опять выглядели меньше".
Перемены во внешности не способствовали успешной модельной карьере, как у старшей сестры Кендалл. Но Кайли довольствуется тем, что есть, говорит, что работа в шоу и светские приемы занимают много времени. Но она, как и любая девушка ее возраста, любит повеселиться. Свои многочисленные фото с вечеринок Кайли выкладывает в Instagram и говорит, что одержима им. "Я была последней из нашей семьи, кто зарегистрировался там", – вспоминает девушка.
Интересные факты о Кайли Дженнер
Кайли была фанаткой Бритни Спирс и Леди Гаги.
Ежедневно Дженнер тратит около двух часов на нанесение макияжа.
Дженнер очень нетерпима к критике. Девушка всегда читает комментарии под своими постами.
Любимый цвет - черный.
У Кайли есть шрам на левой ноге, который достался ей во время игры на детской площадке.
Дженнер не любит делать непрофессиональные снимки, поэтому на каждом кадре есть специальное освещение.
Мечтает сняться в кино.
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