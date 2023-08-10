Кайли Дженнер: звезда реалити и юная миллиардерша

Досье звезды

Дата рождения: 10 августа 1997 года

10 августа 1997 года Знак Зодиака: Лев

Лев Год восточного календаря: Бык

Бык Место рождения: Калабасас, Калифорния, США

Калабасас, Калифорния, США Семейное положение: не замужем

не замужем Рост: 1,68 м

1,68 м Вес: 62 кг

62 кг Параметры: 94 – 65 – 99

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Последние новости о Кайли Дженнер

Детство и семья Кайли Дженнер

Кайли Дженнер – самая младшая из семейства Кардашьян-Дженнер, звезда реалити-шоу, модель, светская львица.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Родилась 10 августа 1997 года в городе Калабасасе, штат Калифорния. Отец – бывший олимпийский спортсмен Брюс Дженнер, недавно сменивший пол и ставший женщиной – Кейтлин Дженнер. Мать – Крис Дженнер, бизнесвумен и менеджер всех пятерых сестер – Ким, Хлое и Кортни Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер. Также у Кайли есть единоутробный брат Роберт и единокровные братья Бартон, Брендон и Броуди, и сестра Кейси Дженнер (со стороны отца). Ее старшая сестра Кендалл – успешная модель.

Кайли Дженнер с сестрой Кендалл / Фото: Getty Images

Кайли ходила в школу Сьерра Каньона, но в 2012 году перевелась на домашнее обучение.

Начало карьеры Кайли Дженнер

Как и ее старшая сестра, Кайли пыталась начать модельную карьеру: она снималась в рекламе одежды Crush Your Style, была моделью компании по производству одежды своей кузины, а также снималась для глянцевых журналов. Но больше всего популярности ей принесло реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

В 2011 году она выходила на подиум в рамках показа коллекции канадской певицы Аврил Лавин. В 2013-м начала сама заниматься производством одежды. Компания PacSun выпустила эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie, разработанную сестрами Кайли и Кендалл Дженнер. Вместе сестры были ведущими церемонии Much Music Video Awards летом в 2014 году.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли проявила талант и в литературе, издав книгу "Повстанцы: Город Индры: История Лекс и Ливии", которую тоже писала совместно с сестрой.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

"Сначала мы думали написать книгу о нашей с Кендалл жизни. Но потом решили, что сделаем то, чего от нас никто не ожидает. И выпустили этот научно-фантастический роман", – рассказывает Кайли.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Бизнес Кайли Дженнер

В конце 2015 года создала свою собственную линию косметики Kylie Cosmetics. Первую коллекцию продали за 30 секунд. После этого Дженнер начала расширять ассортимент своей линии. И уже к середине 2018 года ее доход оценивался в 900 млн долларов.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли очень активно и успешно ведет свою страницу в Instagram. Количество ее подписчиков достигло отметки в 214 млн. В 2018 году она возглавила список самых дорогих звезд Instagram. За рекламный пост в ее аккаунте рекламодателю придется заплатить 1 млн долларов.

10 мая 2019 года стало известно о запуске уходовой косметики Kylie Skin.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

В 2019 году журнал Forbes оценил ее состояние в 1 миллиард долларов. Это сделало Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории. Однако позже была проведен аудит компании Дженнер, который показал, что Дженнер в течение нескольких лет завышала масштабы собственного бизнеса. Ее финансовые показали были пересчитаны, и Forbes исключил кайли из списка миллиардеров.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Личная жизнь Кайли Дженнер

С 2014 по 2017 состояла в отношениях с рэпером Tyga, с которым познакомилась на свадьбе сестры Ким Кардашьян. На тот момент парень был обручен, но разорвал помолвку со своей девушкой ради отношений с Кайли. Осенью 2015-го в прессе ходили слухи, что Дженнер беременна от парня, но они не оказались правдивыми.

Кайли Дженнер и Tyga / Фото: Associated Press

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у нее есть дочь Сторми Уэбстер и сын.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер с дочерью / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Пластические операции Кайли Дженнер

В 17 лет Кайли Дженнер сделала первую пластическую операцию по увеличению губ. Девушка рассказывает, что это помогло ей избавиться от многих комплексов.

Кайли Дженнер в юности и сейчас / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Позже она также подправила форму носа. "В моей юности не было большинства этих процедур. Я прибегла к физическим вмешательствам только после 50 лет. Поэтому, когда я узнала об операциях Кайли, была немного в шоке. Но все мы совершали когда-нибудь ошибки", – сказала мать девушки Крис Дженнер.

Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Фото: Getty Images

Недавно звезда реалити сделала очередное сенсационное признание: "Знаете, после того как я увеличила губы, мне все чаще хочется, чтобы они опять выглядели меньше".

Перемены во внешности не способствовали успешной модельной карьере, как у старшей сестры Кендалл. Но Кайли довольствуется тем, что есть, говорит, что работа в шоу и светские приемы занимают много времени. Но она, как и любая девушка ее возраста, любит повеселиться. Свои многочисленные фото с вечеринок Кайли выкладывает в Instagram и говорит, что одержима им. "Я была последней из нашей семьи, кто зарегистрировался там", – вспоминает девушка.

Интересные факты о Кайли Дженнер

Кайли была фанаткой Бритни Спирс и Леди Гаги.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Ежедневно Дженнер тратит около двух часов на нанесение макияжа.

Дженнер очень нетерпима к критике. Девушка всегда читает комментарии под своими постами.

Любимый цвет - черный.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

У Кайли есть шрам на левой ноге, который достался ей во время игры на детской площадке.

Дженнер не любит делать непрофессиональные снимки, поэтому на каждом кадре есть специальное освещение.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Мечтает сняться в кино.

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