Моника Беллуччи: самая красивая женщина современности

Что мы знаем об итальянской актрисе.

Дата рождения: 30 сентября 1964 года

30 сентября 1964 года Знак Зодиака: Весы

Весы Год восточного календаря: Дракон

Дракон Место рождения: Читта-ди-Кастелло, Италия

Читта-ди-Кастелло, Италия Семейное положение: в разводе

в разводе Рост: 1,71 м

1,71 м Вес: 68 кг

68 кг Параметры: 94 – 63 – 98

94 – 63 – 98 Официальная страница в Instagram

Биография и карьера

Отец будущей звезды экрана был сельскохозяйственным работником, мать – художником. О родителях она говорит исключительно с чувством благодарности: "Они дали мне такую уверенность в себе, подарили столько любви, что она наполнила меня до краев, сделала меня сильной".

Моника Беллуччи / Getty Images

В детстве Моника мечтала стать юристом и собиралась поступать на факультет юриспруденции университета города Перуджи. С шестнадцати лет работала официанткой, а затем - моделью в Liceo Classico, чтобы собрать деньги на учебу. Но настолько увлеклась, что решила сделать карьеру модели. В 1988 году Беллуччи переехала в одну из мировых столиц моды - Милан, где заключила контракт с Elite Model Management, после чего ее карьера модели развивалась по нарастающей.

Моника Беллуччи / Associated Press

В кино Беллуччи впервые появилась в 1990 году, сыграв эпизодические роли сразу в двух картинах – "Жизнь с сыновьями" и "Бандиты". А первой серьезной ролью Моники стала невеста Дракулы в фильме "Дракула" Фрэнсиса Форда Копполы.

Моника Беллуччи / Associated Press

В каких фильмах снималась Моника Беллуччи

Актриса снималась в таких картинах:

Братство волка

Астерикс и Обеликс. Миссия "Клеопатра"

Матрица: Перезагрузка

Матрица: Революция

Страсти Христовы

Необратимость

Братья Гримм

Братство камня

Второе дыхание

Бешеная кровь

Баария

Не оглядывайся

Ученик чародея

007: Спектр

По Млечному пути и др.

Моника Беллуччи / Getty Images

Мужья Моники Беллуччи

Первый муж Моники - фотограф Клаудио Карлос Бассо, за него актриса вышла замуж в 1990-м, а развелась - в 1994-м. Вторым мужем итальянки стал известный актер Венсан Кассель, с которым она познакомилась на съемках фильма "Квартира". В браке, несмотря на все старания и усилия, Моника никак не могла забеременеть, и многие даже поговаривали о божьей каре: еще бы, ведь она, католичка, вышла замуж за араба и мусульманина. Тем не менее у супругов две дочери – Дева (2004 года рождения – актриса родила ее в 39 лет) и Леони (2010 года рождения – самой Монике в это время было почти 46).

Венсан Кассель и Моника Беллуччи / Getty Images

В семейных отношениях актриса демонстрировала редкостную житейскую мудрость. Так, понимая, что все мужчины – существа полигамные, не требует от супруга безоговорочной верности, заявляя в интервью, что гораздо больше ценит уважение и преданность в отношениях: "Страсть важна, но намного важнее доверие". Тем не менее в августе 2013 года Беллуччи и Кассель объявили о разводе. Сейчас Венсан женат на модели Тине Кунаки, у супругов есть дочь Амазони.

Секреты красоты Моники Беллуччи

К собственной внешности Моника относится как к величайшему благу: "Красота – это великий шанс, за него можно только благодарить. К тому же она пройдет, нужно только немного подождать". Журналисты выстраиваются в очередь, чтобы расспросить ее о секретах красоты. И она охотно ими делится.

Моника Беллуччи / Associated Press

Моника не изнуряет себя диетами: "Не могу отказать себе в любимом блюде – пасте. Да и мимо остальных вкусных, но, увы, калорийных блюд пройти не могу. Мой секрет в том, что я слежу за размером порций: если не хочешь ни в чем себе отказывать, нельзя переедать. Это касается и обожаемого мной вина". Если для роли нужно сбросить несколько килограммов, актриса садится на диету – рыба на пару, мясо-гриль и овощные салаты.

Беллуччи уверена: даже если твои параметры далеки от классических, это легко можно замаскировать при помощи одежды. Сама она делает это мастерски. Носит преимущественно черный цвет, который, как известно, стройнит. Любит корсеты, поскольку они делают тонкой талию, и платья с глубоким декольте, которые привлекают внимание к ее роскошному бюсту, тем самым отвлекая его от проблемных частей тела.

Моника Беллуччи / Associated Press

Любит украшения от Cartier и является лицом этой ювелирной компании. Сотрудничает с Dolce & Gabbana.

Моника Беллуччи / Associated Press

Не признает пластических операций, предпочитая им домашние косметические средства. Состав любимой маски актрисы: шесть чайных ложек сливок, четыре чайных ложки миндального масла и три ложки мякоти авокадо. Актриса уверяет, что такой уход придает ее коже шелковистость.

Моника Беллуччи / Getty Images

Занимается плаванием и йогой.

Моника Беллуччи / Getty Images

25 ноября 2016 года стала кавалером ордена Почетного легиона (французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов).

Основополагающий жизненный принцип: "Жить надо в удовольствие!"

Читайте истории жизни и карьеры, а также интересные факты о других звездах.

Эффектный образ Моники Беллуччи на вечеринке в Риме (5 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку