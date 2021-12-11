Безлимитный мобильный 4G-интернет – когда исчезнет с рынка Украины

Эксперты подчеркнули, что на отечественном рынке сотовой связи давно нет пакетов с по-настоящему неограниченным доступом ко Всемирной сети.
Стремительно растущее потребление мобильного интернета в Украине может заставить операторов отказаться от безлимитных тарифов.
Об этом сообщает UBR.
"Киевстар"
Абоненты "Киевстар" с безлимитом используют в месяц в среднем 21 гигабайт. Таким образом, компания предложила пользователям тарифы с трафиком от 5 ГБ до 25 ГБ.
"Мы прогнозируем, что постепенно и на украинском рынке тарифами с безлимитным интернетом будет пользоваться все меньше людей, безлимиты станут решением только для небольшого процента клиентов", – сказали в компании.
Безлимитный интернет есть только у контрактных клиентов верхнего ценового сегмента. Согласно условиям документа "Политика справедливого пользования сетевыми ресурсами", такие абоненты смогут использовать 40 тысяч МБ в месяц на самой большой скорости, однако далее оператор принудительно понизит ее до 0,8 Мбит/с.
Vodafone
У Vodafone скорость снизят у абонентов с безлимитом после использования 40 ГБ в месяц.
"Чтобы обеспечить комфортное пользование для всех клиентов в сети, компания внедрила политику честного использования. Она предотвращает коммерческое использование в безлимитных тарифах, ограничивая "раздачу" интернета и пользование так называемыми торрентами", – сказали в компании.
Для раздачи интернета есть услуга с помесячной оплатой – 50 грн в месяц или "Раздача интернета на день" – 10 грн в сутки.
lifecell
Абоненты в lifecell за месяц используют в среднем 13 ГБ. При этом, как сказали в компании, убирать безлимитные тарифы они не намерены. Их два: "Свободный Лайф" и "Platinum Лайф". В них скорость снижают до 1 Мбит/с после исчерпания 50 и 150 ГБ соответственно.
В то же время, эксперты подчеркнули, что на отечественном рынке сотовой связи давно нет пакетов с по-настоящему неограниченным доступом к Всемирной сети.
Как отметил телеком-эксперт Роман Химич, уже как лет десять безлимитный интернет является маркетинговой уловкой.
"Абсолютное большинство известных мне тарифных предложений операторов мобильной связи Украины не предполагает по-настоящему неограниченного потребления услуг передачи данных", – уточнил он.
Химич добавил, что все операторы снижают существенно скорость после использования определенного количества интернета.
"Щедрые, хотя и заведомо нереалистичные обещания хорошо продаются. Да что там хорошо, отлично! Поэтому внутри операторских компаний всегда будет существовать мощное лобби подобных практик", - считает эксперт.
"Золотые времена" рынка мобильного связи – когда операторы зарабатывали на SMS и других дополнительных услугах – прошли, и сейчас передача данных в доходах активно "подъедает голос", отметил в беседе с UBR.ua Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group.
По его словам, на сотовом рынке "безлимитов" как таковых нет, операторы применяют свои "политики справедливого использования" и "шейпят" (снижают) скорость подключения после исчерпания определенного объема. Причины понятны – определенный процент абонентов "могут положить всю сеть", констатировал он.
"Операторы любым способом пытаются хоть немножечко повысить свое ARPU (среднемесячный доход от абонента), свои тарифы, потому что они уперлись в некий потолок", – отметил Фроленков и подчеркнул, что как операторы ни пытаются зарабатывать на дополнительных услугах, основным драйвером дохода является "дата" (передача данных).
Поэтому сложившееся положение дел предусматривает наличие в тарифных линейках безлимитных пакетов, пускай даже с "шейпингом".
Напомним:
В Киеве на базе технологического парка UNIT.City открыли тестовую зону технологии 5G -5G Lab, это совместный проект Министерства цифровой трансформации, мобильного оператора Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.
Читайте также:
- Боялись, что им установят башню: в России противники 5G чуть не засыпали землей археологов
- Внедрение 5G в Украине перенесли : в правительстве назвали новую дату
- В Украине 4G покроют основные международные автотрассы: Федоров назвал термины