Разлом Сан-Андреас / © Фото из открытых источников

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Опасные разломы в Калифорнии находятся под высоким тектоническим давлением за последние 1000 лет.

Об этом предупреждают исследователи из США и Европы, создавшие новую компьютерную модель для оценки напряжения в регионе, передает Science Alert.

Речь идет о разломе Сан-Андреас и расположенном рядом разломе Сан-Хасинто. Они сходятся в районе Кахонского перевала к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Именно эти две системы соответствуют примерно 90% тектонических сдвигов между Североамериканской и Тихоокеанской плитами в Южной Калифорнии.

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По словам ведущего автора исследования, геофизики Бернского университета Лилиан Буркхард, уровень напряжения на нескольких участках разломов сейчас чрезвычайно высок.

Моделируемая система разломов в Южной Калифорнии. / © Science Alert

"Наши результаты показывают, что уровни напряжения на нескольких участках разломов сейчас находятся на уровне или превышают самые высокие значения, которые наблюдались за последнее тысячелетие", - сказала она.

Буркхард подчеркнула, что повышенное давление не означает неизбежного землетрясения в ближайшее время. В то же время ситуация вызывает беспокойство, ведь с момента последнего большого разрыва прошло более 160 лет.

"Сейчас когда напряжение в регионе находится на исторически высоком уровне, а со времени последнего большого разрыва прошло более 160 лет, система находится в критическом состоянии", - пояснила исследовательница.

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По оценкам ученых, тектоническое напряжение составляет 2,8 МПа на участке Мохаве-Саут и 3,6 МПа на участке Сан-Хасинто-Бернардино. При сильном землетрясении под угрозой могут оказаться густонаселенные районы Южной Калифорнии, в том числе округа Лос-Анджелес, Вентура, Ориндж и Сан-Диего, а также агломерация Палм-Спрингс — Индио и район Тихуаны.

Особое внимание исследователи обращают на Кахонский перевал, где проходят автомагистрали, железные дороги и энергетические коридоры, обслуживающие значительную часть агломерации Лос-Анджелеса. Ученые называют этот участок своеобразными "воротами землетрясения".

Если при разрыве эти "ворота" остаются закрытыми, землетрясение ограничивается одной системой разломов. Если же они "открываются", разрыв может задеть обе системы, что способно повлечь за собой более масштабное и сложное землетрясение.

"Это не предвидение того, когда произойдет землетрясение", - подчеркнула Буркхард.

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В то же время, по ее словам, такие исследования помогают лучше оценивать риски для миллионов людей, планировать инфраструктуру и готовиться к чрезвычайным ситуациям.

Для моделирования учёные использовали данные о землетрясениях в регионе за последние 1000 лет. Над исследованием работали специалисты из Университета Северной Аризоны, Бернского университета, Геологической службы США и Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Исследователи признают, что компьютерные модели не могут полностью воспроизвести реальность. Однако они позволяют лучше понять возможные сценарии и подготовиться к ним.

"Можно сказать, что система находится в критическом состоянии, а физически обоснованные модели, подобные этой, дают нам более четкое представление о диапазоне сценариев, к которым мы должны быть готовы", - подытожила Буркхард.

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Напомним, под многокилометровым слоем льда в Восточной Антарктиде ученые обнаружили масштабную геологическую структуру, которая до сих пор оставалась скрытой. Она охватывает десятки подледниковых бассейнов и, по предположениям исследователей, может быть связана с процессами, происходившими еще до распада суперконтинента Гондвана.

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