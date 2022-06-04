В США пациенту пересадили ухо, выращенное из его тканей

В США пациенту пересадили ухо, выращенное из его тканей

В США была успешно проведена реконструкция человеческого уха. Исследователи использовали ткани пациента, чтобы создать трехмерный биоимплант.

Операция по пересадке биоимпланта была проведена в рамках клинических испытаний. Ученые надеются проверить безопасность и эффективность новых имплантов для людей с микротией – врожденное недоразвитие ушной раковины или ее отсутствие.

Об этом пишет Science Alert.

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Новая процедура заключается в 3D-сканировании здорового уха пациента для создания макета. Затем исследователи собирают образцы клеток ушного хряща и выращивают их необходимое количество.

После выращенные клетки смешиваются с биочернилами на основе коллагена, а после этой смеси формируется наружное ухо. Сначала имплант помещают в напечатанную оболочку, что гарантирует биоразложение, обеспечивающее поддержание органа на начальных стадиях роста. Впоследствии эта оболочка растворяется в теле человека.

По сути, новое ухо растет уже после пересадки пациенту, оно со временем созревает, приобретая естественный внешний вид и эластичность обычного уха.

Авторы исследования говорят, что в клиническом испытании примут участие 11 пациентов, которые будут проводиться в Калифорнии и Техасе.

"Имплант AuriNovo требует менее инвазивного хирургического вмешательства, чем когда используются реберные хрящи для реконструкции. Также ожидается, что новая технология сделает имплантированное ухо более гибким, а значит более похожим на настоящее", — сказала автор исследования.

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Напомним, женщина-трансгендер Джолин Доусон обратилась к хирургам с просьбой вставить ей в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы походить на куклу из серии Bratz.

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