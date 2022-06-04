У США пацієнту пересадили вухо, вирощене з його тканин

У США пацієнту пересадили вухо, вирощене з його тканин

У США було успішно проведено реконструкцію людського вуха. Дослідники використовували тканини пацієнта, щоб створити тривимірний біоімплант.

Операцію з пересадки біоімпланту було проведено в межах клінічних випробувань. Вчені сподіваються перевірити безпеку й ефективність нових імплантів для людей з мікротією — вроджене недорозвинення вушної раковини або її відсутність.

Про це пише Science Alert.

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Нова процедура полягає у 3D-скануванні здорового вуха пацієнта для створення макету. Потім дослідники збирають зразки клітин вушного хряща та вирощують їх необхідну кількість.

Після вирощені клітини змішуються з біочорнилами на основі колагену, а після цієї суміші формується зовнішнє вухо. Спочатку імплант поміщають у надруковану оболонку, що гарантує біорозклад, яка забезпечує підтримку органу на початкових стадіях росту. Згодом ця оболонка розчиняється у тілі людини.

По суті, нове вухо росте вже після пересадки пацієнту, воно з часом дозріває, набуваючи природного зовнішнього вигляду й еластичності звичайного вуха.

Автори дослідження кажуть, що в клінічному випробуванні візьмуть участь 11 пацієнтів, яке проводитиметься у Каліфорнії та Техасі.

"Імплант AuriNovo вимагає менш інвазивного хірургічного втручання, ніж коли використовуються реберні хрящі для реконструкції. Також очікується, що нова технологія зробить імплантоване вухо гнучкішим, а значить більш схожим на справжнє", — сказала автор дослідження.

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Нагадаємо, жінка-трансгендер Джолін Доусон звернулася до хірургів із проханням вставити їй в голову два грудних імпланти і зробити сім ринопластик, щоб бути схожою на ляльку з серії Bratz.

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