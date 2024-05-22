10 признаков, говорящих о том, что мужчина действительно вас любит

Мужчины довольно часто избегают того, чтобы прямо говорить о своих чувствах к любимой женщине. В подавляющем большинстве потому, что боятся показаться уязвимыми и эмоциональными. Однако есть много способов понять, действительно ли ваш избранник любит вас. Рассказываем, какие признаки того, что мужчина действительно любит вас и готов быть с вами всю жизнь.

Какие 10 признаков того, что мужчина вас действительно любит

Вы нравитесь ему такой, какая есть. Мужчина ценит вашу личность, а не только внешность. Он любит вас и принимает со всеми недостатками и достоинствами, всегда поддерживает и уважает ваши решения. Он ваш величайший поклонник. Мужчина на стороне ваших идей и начинаний, какими бы странными они ни казались на первый взгляд. Он всегда поддерживает во всем и верит в ваш успех. Он защищает вас. Мужчина оберегает вас как от эмоциональных травм, так и от физических, вы всегда чувствуете его плечо, что бы ни произошло. Он берет на себя ответственность. Если мужчина готов отвечать в самые трудные времена за вашу безопасность и благополучие, значит, он любит вас по-настоящему. Ему важно ваше мнение. Мужчина внимательно слушает вас, просит совета по решению сложных вопросов, ему важно, что вы думаете относительно его дел тоже. Он помнит детали. Мужчина знает, когда юбилей у вашей мамы, всегда помнит о дне свадьбы, ему известно, что вы любите на завтрак. Такое внимание может проявлять только человек, который действительно любит. Вы в приоритете. Мужчина всегда ставит вас на первое место в своей жизни, показывая это своими поступками. Он дает вам свободу. Мужчина понимает, что вам нужно личное пространство, поэтому поддерживает ваше общение с друзьями. Для него совсем не проблема, если любимая женщина общается с другими людьми и имеет свои увлечения. Он скучает по вам. Когда вас нет рядом, мужчина обязательно вам пишет или звонит по телефону, чтобы узнать как у вас дела. Он чувствует вашу боль. Человек, который действительно любит, чувствует боль своей любимой, поэтому всячески будет пытаться вас поддержать и решить проблему.

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