Когда люди стали пить вино: археологи удивили доисторической находкой

Археологические находки доказывают, что древние люди занимались виноделием более 6 тысяч лет назад в эпоху неолита.

Археологи обнаружили древнейшие следы вина, найденные в Европе. Артефакты, найденные на раскопках поселения Дикили-Таш на севере Греции, датируются 4300 годом до нашей эры и опровергают данные о образе жизни людей в период неолита.

Об этом пишет Greek Reporter.

Греческие и французские археологи уже более 10 лет ведут раскопки в поселении Дикили-Таш недалеко от современного города Кавала. Археологические находки указывают, что люди жили здесь несколько тысяч лет, начиная, по меньшей мере, с периода неолита (6400–4000 гг. до н.э.).

Как жили люди в период неолита

Одним из наиболее значительных открытий стали остатки деревянных каркасных сооружений периода позднего неолита, которые позволяют представить, какие методы строительства использовали первые жители поселения.

В ходе раскопок было обнаружено множество артефактов возрастом 6-7 тысяч лет, проливающих свет на повседневную жизнь жителей Дикили-Таша. Среди них – каменные орудия труда, глиняная посуда, расписанные амфоры, украшения в виде бус и подвесок, а также уникальный декоративный элемент – глиняная конструкция, включающая заднюю часть черепа домашнего быка.

Что ели древние люди

Исследователи выяснили, что древние люди активно использовали древесный уголь в качестве топлива и строительного материала. Также были найдены другие растительные остатки – зерно и фрукты – которые использовались в пищу, а также, вероятно, для изготовления лекарств, топлива, строительного или ткацкого материала.

Археоботаническое исследование подтверждает, что жители поселения уже в эпоху неолита интенсивно использовали плоды фруктовых деревьев (например, яблони, груши, сливы и инжир). Но основными растительными продуктами в эпоху неолита и бронзового века были злаки и бобовые: пшеница, ячмень, чечевица, горох и горькая вика.

Древнейшее известное виноделие в Европе

Возможно, самое увлекательное открытие в Дикили-Таш – свидетельство древнейшего европейского виноделия. Анализ остатков в сосудах для хранения позволяет предположить, что местные жители производили вино еще в 4300 году до нашей эры.

"Это удивительное и важное открытие", — заявила руководительница раскопок в Дикили-Таш Димитра Маламиду.

Она пояснила, что при раскопках в горшках было обнаружено большое количество виноградных отжимок, что является доказательством древнего виноделия.

"До сих пор мы знали, что люди начали производить и пить вино в бронзовом веке (с 12 века до нашей эры), но теперь мы узнали, что технологии виноделия были известны задолго до этого — по меньшей мере с 4200 года до нашей эры", — поделилась археолог.

Напомним, пиво известно человечеству уже несколько тысяч лет, но самый древний рецепт пива удалось найти на глиняных табличках шумерской цивилизации. Археологи и пивовары воссоздали шумерскую технологию и сварили напиток, которым наслаждались древние люди.

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