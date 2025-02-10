11 февраля — какой церковный праздник, почему не стоит работать в этот день в поле

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 февраля, в православном календаре день памяти святого священномученика Власия, епископа Севастийского. Святой Власий жил в III-IV веках в городе Севастия (теперь территория Турции). Во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284–305) он был епископом Севастийским и духовным наставником своей паствы.

Он прославился своим благочестием, мудростью и даром исцеления. Его знали как чудотворца, лечившего людей и даже животных. Считается, что он помог мальчику, которому застряла рыбья кость в горле – молитвой и благословением спас его от смерти. Поэтому святой Власий впоследствии стал покровителем людей с болезнями горла.

Когда преследования христиан усилились, Власий отошел в пустыню и поселился в пещере на горе Аргеос, где вел аскетичную жизнь. Его окружали дикие звери, не только не трогавшие святого, но даже приходившие к нему за исцелением. По преданию, птицы приносили ему еду.

Во времена императора Лицинии (308–324) местный правитель Агриколай начал новые гонения на христиан. Воины нашли святого Власия в пещере и заключили под стражу. По дороге в тюрьму он продолжал исцелять больных и обращать людей в христианство.

Его подвергали жестоким пыткам: избивали, ломали тело железными гребнями (орудиями, которые использовали для чесания шерсти), а затем бросили в тюрьму. Когда его отказались отпустить, святой продолжал молиться о своих палачах. Наконец его казнили – вероятно, из-за отсечения головы (по другим версиям – утопили или распяли).

Приметы 11 февраля

Народные приметы 11 февраля / Фото: Unsplash

Морозный день – весна задержится.

Оттепель указывает, что будет теплая и ранняя весна.

Снежит — к урожайному году.

Что завтра нельзя делать

Если работать в этот день в поле, то год будет неурожайным. Если ссориться – весь год пройдет в дрязгах. Если пренебрежительно отнестись к животным – они будут болеть или не принесут помет. Если отказать в помощи – сам можешь попасть в беду.

Что можно делать завтра

Властия считали покровителем домашних животных, особенно коров. Поэтому в этот день проводили обряды на благосостояние и здоровье скота. Хозяин кропил двор, конюшни и хлев священной водой, чтобы скот был здоров и защищен от сглаза. Кормили животных освященным хлебом или зерном, чтобы они были сильными и давали хороший приплод.

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