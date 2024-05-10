11 мая — какой церковный праздник, почему не стоит мутить воду

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 мая, в православном календаре день памяти святого Мокия Амфипольского. Родился в 3 веке в семье благородных и богатых людей. Позже он переехал во Фракцию и поселился в городе Амфиполе. Там он стал священником в христианском храме и пытался убедить язычников принять крещение. Его вера и преданность привели к страшным пыткам: его бросали в клетку к диким животным, колесили, закрывали в раскаленной печи и другие ужасные наказания. Однако, Всевышний всегда был рядом и давал святому сил выдержать пытки и постоянно исцелял его. Разозлившись, император приказал обезглавить Мокия.

Церковный праздник 11 мая – день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Они родились в городе Солуне (современные Салоники, Греция) в семье знатного вельможи первой трети IX века. Оба они также в определенной степени связаны с Украиной. Просветители славян, святые братья Кирилл и Мефодий уподобились святым апостолам и их трудам в благовестии веры Христовой.

Кирилл был сыном знатного воеводы, славянина-болгарина, жившего в Солуне (Македония). Он воспитывался с будущим византийским императором Михаилом. После учения Кирилл пошел в один из монастырей, а затем стал библиотекарем при храме Св. Софии и учителем философии в главной Царьградской школе. Его богословская образованность помогла ему победить в диспуте с Ананией-иконоборцем.

Вместе с братом Мефодием он отправился на миссионерское путешествие в славянские страны, где стали заниматься переводом богослужебных книг с греческого на славянский язык. Для этого они упорядочили славянский алфавит, который стал называться кириллицей.

Приметы 11 мая

Народные приметы 11 мая / Фото: Unsplash

Дождь или утром туман — таким будет лето.

Красное солнце во время восхода – лето будет грозовым.

Радуга — к ветреному июню.

Что завтра нельзя делать

Незамужним девушкам запрещалось подметать пол, потому что верили, что тогда они "выметают" из дома будущего жениха. Также нельзя было ходить в водоемы без особой надобности, мутить там воду, потому что в этот период выходили русалки, которые могли затянуть на дно.

Что можно делать завтра

Обычно в этот день крестьяне занимались рутинными делами по дому. Не принято было работать в поле или в огороде, поэтому туда не выходили. Также проводились особые ритуалы, чтобы защитить высев от будущего града.

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