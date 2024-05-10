11 травня — яке церковне свято, чому не варто каламутити воду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 11 травня, в православному календарі день пам’яті святого Мокія Амфіпольського. Народився в 3 столітті у родині шляхетних та заможних людей. Пізніше він переїхав до Фракції й оселився у місті Амфіполі. Там він став священником в християнському храмі та намагався переконати язичників прийняти хрещення. Його віра та відданість привели до страшних тортур: його кидали в клітку до диких тварин, колесували, закривали в розпеченій печі та інші жахливі покарання. Однак, Всевишній завжди був поряд та надавав святому сил витримати катування та постійно зцілював його. Розлютившись, імператор наказав обезголовити Мокія.

Церковне свято 11 травня — день пам'яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія

Вони народилися в місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція) у родині знатного вельможі у першій третині IX сторіччя. Обидва вони також певною мірою пов’язані з Україною. Просвітителі слов’ян, святі брати Кирило і Мефодій уподібнилися до святих апостолів і їхніх трудів у благовісті віри Христової.

Кирило був сином знатного воєводи, слов’янина-болгарина, який жив у Солуні (Македонія). Він виховувався з майбутнім візантійським імператором Михаїлом. Після навчання Кирило пішов в один із монастирів, а потім став бібліотекарем при храмі Св. Софії та вчителем філософії в головній Царгородській школі. Його богословська освіченість допомогла йому перемогти в диспуті з Ананією-іконоборцем.

Разом із братом Мефодієм він вирушив на місіонерську подорож до слов’янських країн, де стали займатися перекладом богослужбових книжок із грецької на слов’янську мову. Для цього вони впорядкували слов’янську абетку, яка стала називатися кирилицею.

Прикмети 11 травня

Народні прикмети 11 травня / Фото: Unsplash

Дощить чи вранці туман — таким буде і літо.

Червоне сонце під час сходу — літо буде грозовим.

Веселка — до вітряного червня.

Що завтра не можна робити

Незаміжнім дівчатам заборонялося підмітати підлогу, тому що вірили, що тоді вони "вимітають" з оселі майбутнього нареченого. Також не можна було ходити до водойм без особливої потреби, каламутити там воду, тому що в цей період виходили русалки, які могли затягнути на дно.

Що можна робити завтра

Зазвичай цього дня селяни займалися рутинними справами по дому. Не прийнято було працювати в полі чи на городі, тому туди не виходили. Також проводили особливі ритуали, щоб захистити висівання від майбутнього граду.

Читайте також: