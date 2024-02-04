4 февраля — какой церковный праздник, почему стоит одеваться скромнее, без ярких красок

Сегодня, 4 февраля, в православном календаре день памяти преподобного Николая Студеного. Преподобный Николай Студеный был игуменом Студийского монастыря в Константинополе в 9 веке. Он защищал православную веру от иконоборцев и был приговорен к изгнанию за свою смелость. Он также был известен как чудотворец и исцелял больных молитвой. В народе его называют Николаем Студеным или Николаем Морозным, потому что 4 февраля — один из самых холодных дней года. В этот день люди молятся Николаю о здоровье, благополучии и защите от болезней.

Церковный праздник 4 февраля — день памяти Исидора Пелусиота

Исидор Пелусиот был преподобным, жившим в 4-5 веках в Египте. Он был родственником архиепископа Александрии, но отказался от светской славы и поселился на Пелусиотской горе, где вел аскетическую жизнь. Он был известен своими письмами, в которых он учил, поощрял, упрекал и исцелял души людей. Он также был другом и защитником святого Иоанна Златоустого.

Приметы 4 февраля

Народные приметы 4 февраля / Фото: Pexels

Иней на деревьях для большого урожая.

Лес почернел – до оттепели.

Ветви ели поклонились к земле — будут морозы, "смотрят" вверх — к солнечным дням.

Что сегодня нельзя делать

На улицу в этот день выходить спешить не стоит, потому что часто свирепствуют сильные морозы. Под запретом лень, особенно среди женщин. Наши предки верили, что иначе мужчина будет "ходить налево". Лучше не носить яркую одежду, чтобы не навлечь внимание нечисти, которая, по поверьям, выходит на поверхность земли.

Что можно делать сегодня

День проводить по труду в доме. Считалось, что обязательно принесет счастье семье. Часто преподобного Николая называли "волчьим сватом", потому что в лесу начинался сезон свадеб среди волков. Поэтому ходить туда считалось небезопасно.

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