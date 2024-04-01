Актуальные мужские стрижки: трендовые варианты 2024 года

При выборе стрижки 2024 года наблюдается тенденция к естественности.

Удачно подобранная стрижка остается ключевым элементом стиля как для женщин, так и мужчин. Последним она придает более солидный вид и придает уверенности. Однако, прежде всего – это выражение своей индивидуальности.

Об актуальных мужских стрижках – рассказываем дальше.

Актуальные техники мужских стрижек

В 2024 году важно, чтобы образ в целом получился завершенным. Многое зависит от длины и формы. Для этого нужно продумать расположение пробора, наличие челки, определиться с длиной волос в зоне висков и на затылке.

Еще несколько важных факторов:

Текстура . Несколько сезонов в тренде остаются текстурированные стрижки. С помощью неоднородно оформленных прядей можно тонким и лишенным густоты волосам придать объем, скрыть проблему режущих прядей.

. Несколько сезонов в тренде остаются текстурированные стрижки. С помощью неоднородно оформленных прядей можно тонким и лишенным густоты волосам придать объем, скрыть проблему режущих прядей. Многослойность. Этот тренд популярен не только в одежде, но и прическе. Впрочем, подойдет он на волосы средней и длинной длины.

Мужская стрижка

Природные линии. В моду возвращаются более мягкие переходы. На второй план отходят четкие контуры, изогнутые виски, четко очерченная линия роста волос.

При выборе мужской стрижки важно учитывать форму лица, тип волос, образ жизни и индивидуальные особенности внешности.

Мужские стрижки на короткие волосы

Бокс

Стрижка "Бокс" — отличный вариант для тех, кто не любит долго возиться у зеркала. Приведение волос в строй займет минимум времени и усилий. При этом важно лишь своевременно обновлять стрижку у парикмахера.

Стрижка "Бокс"

Бокс легко узнать по короткой верхушке – не более 4 см. Эта длина постепенно переходит в бритые виски и затылок. Мягкие и естественные переходы непринужденно и естественно подчеркивают контур головы.

Стрижка "Бокс"

Разновидностью этой стрижки является полубокс. Его главное отличие – более естественный переход от коротких волос к длинным.

Стрижка "Бокс"

Милитари

Название прически произошло от внешнего вида солдат разных армий. Прическа подходит молодым людям с мужественной челюстью и широкими скулами, также подходит мужчинам в возрасте. С помощью этой прически можно скрыть и редкие волосы. Особенность стрижки – ультракороткая длина по всей голове.

Британка

Стрижка ожидается родом из Британии. И не только в ней, но в других странах остается популярной уже не первый сезон. Ее особенность — характерная длинная челка. Волосы на макушке удлинены, а по бокам убираются полностью. Если вы раньше носили стрижку без челки и решились на британку, будьте готовы выделять немного больше времени на укладку, чем обычно.

Стрижка "Британка"

Кроме того, для ухода за прической следует убрать моделированную пасту. Этот стайлинговый продукт облегчит процесс ухода, позволит каждый день добавлять образу какую-нибудь изюминку.

Цезарь

Это классический вариант, который может быть прямой или полукруглой формы. Эта стрижка имеет несколько модификаций:

Цезарь с челкой.

Текстурированный цезарь.

Стрижка "Цезарь"

Цезарь офисный.

Короткий цезарь.

Стрижка "Цезарь"

Вариантов мужских стрижек множество.

Мужские стрижки на средние волосы

Серфера

Эта стрижка идеально подойдите мужчинам с вьющимися волосами. Ее характерные признаки – удлиненное каре с филированием. В укладке следует применять стайлинговые продукты, обеспечивающие эффект влажных волос.

"Пучок"

Главные черты прически – максимальная длина на макушке и выбритые виски с затылком. Длинные пряди собираются в высокий хвост. Такой стиль подходит мужчинам с круглым лицом, поскольку визуально помогает скорректировать черты.

Каскад

Стрижку придумал британский стилист Vidal Sassoon в середине прошлого столетия. Ее техника заключается в том, что волосы стригут слоями, в то же время верхние пряди короче нижних.

Стрижка "Каскад"

Каскад выглядит эффектно на молодых парнях с вьющимися и вьющимися волосами.

Стрижка "Каскад"

Раньше мы рассказывали, как выбрать оптимальную мужскую стрижку.

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