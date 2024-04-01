Ситуация в Черном море: Гуменюк рассказала об угрозе

Пока российская армия не выводила ракетоносители к Черному морю. Впрочем, из акватории остается опасность. В частности, оккупанты периодически пытаются атаковать остров Змеиный в Одесской области.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Вражеские корабли существенно зажаты в юго-восточной части акватории Черного моря, не проявляют активности. Объективно мы понимаем: опасность и, в частности, ракетная угроза, с моря никуда не делась. Общая готовность ракетоносителей у врага остается высокой", — подчеркнула она. .

В настоящее время носители российских ракет находятся в пунктах базирования и почти не применяются в выходах на боевое дежурство. Впрочем, накануне массированных комбинированных ракетно-дроновых атак Россия таки вывела к Черному морю два подводных ракетоносителя. По словам Гуменюк, таким образом, захватчики хотели рассредоточить внимание сил ПВО Украины. Ведь таким образом у украинских защитников будет повышено внимание к морскому направлению. Ведь обнаружить пуски с подлодки довольно трудно, а во время движения ракеты направляются на очень невысокой дистанции от воды и радара их сложно заметить.

Но сам факт – сегодня все ракетоносители заведены в пункт базирования, который, по информации британской разведки, укрепляется, уплотняется. Укрепляется охрана и оборона его обходной части. Большинство времени корабельно-катерный состав находится именно в пункте базирования и разоблачения надводной обстановки осуществляется, преимущественно, радиолокационным способом с середины этого пункта. Враг усилил активность беспилотных разведчиков, которыми собирает информацию", — рассказала Гуменюк.

Тем временем оккупанты пытаются давить авиацией и демонстрировать свое господство в воздухе, ведь корабельно-катерным составом они не могут контролировать северо-западную часть Черного моря. Представитель ВСУ говорит, что есть случаи, когда россияне пытаются вести разведку в районе острова Змеиный в Одесской области, а также запускать в этом направлении авиационные ракеты. Эти ракеты, как правило, теряют боевую способность еще над акваторией моря.

"Но сам факт попытки терроризировать этот регион больше похож на попытки сорвать функционирование навигационного коридора. Потому что именно вдоль острова Змеиный проходят рекомендованные морские пути (для гражданского флота – Ред)", — отметила Гуменюк.

Как сообщалось, в последнее время россияне меньше используют "Калибры" при атаках из-за сложностей, которые испытывает с логистикой. Сейчас оккупанты пытаются заменить их более эффективными типами ракет.

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